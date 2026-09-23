Vint-i-un joves comencen a Santpedor un curs de monitoratge poliesportiu

La formació de monitoratge en la dinamització en l'àmbit poliesportiu ha arrencat aquesta setmana a Santpedor, impartida de forma gratuïta a Cal Clarassó, a través del Consell Esportiu del Bages. La regidora de Joventut i Ocupació, Marijó Aubarell, va donar dilluns a la tarda la benvinguda al grup de vint-i-un joves que es trauran aquesta titulació al municipi.
Una resposta a una demanda del Pla Local de Joventut
Aubarell ha destacat que es tracta d'una oportunitat per al jovent del municipi i rodalia, una aposta per la formació en aspectes que els atrauen i amb els quals podran adquirir coneixements per poder tenir primeres feines en l'àmbit esportiu. La regidora ha afegit que les administracions, i especialment les locals, han d'estar atentes a les demandes que se'ls fan, i que els cursos de formació per a joves és una de les peticions que es van fer en el Pla Local de Joventut 2023-2026. Segons Aubarell, ara, per fi, s'ha trobat l'encaix i la possibilitat de fer-lo, a més gratuïtament.
Sessions els dilluns i dissabtes fins al novembre
La coordinació de les àrees municipals d'Ocupació i Joventut de l'Ajuntament de Santpedor ha fet possible engegar aquest curs, amb sessions teòriques i pràctiques dividides entre dilluns i dissabtes dels mesos de setembre, octubre i novembre. L'horari de dilluns tarda i dissabtes matí permet als joves la flexibilitat necessària per compaginar l'assistència al curs amb les classes i la seva vida personal.
Una formació coordinada amb el Consell Esportiu del Bages
Es tracta d'una proposta coordinada amb el Consell Esportiu del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Bages. És una formació completa que, un cop superada, permet la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC).