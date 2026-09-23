La Festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició amb fira de vins tot el cap de setmana

La Festa de la Verema del Bages celebra aquest 2026 la seva 31a edició, consolidant-se com el gran aparador dels vins de la DO Pla de Bages i de la cultura vitivinícola del territori. L'esdeveniment fa un pas més per establir-se com a fira referent dels vins de la comarca, amb l'ampliació del format de fira de vins, que passarà a ocupar tot el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a la plaça Vella d'Artés. La inauguració oficial tindrà lloc divendres 2 d'octubre al celler Més que Paraules de Fonollosa.
Estands propis per a cada celler des de dissabte
La principal novetat d'enguany és que el format firal també arribarà a la jornada de dissabte 3 d'octubre. A diferència de les edicions anteriors, on aquest dia s'operava amb una barra única i una selecció reduïda de vins destacats, enguany cada celler comptarà amb el seu propi estand individual ja des de dissabte. Això permetrà als assistents degustar una varietat molt més àmplia de referències i conèixer de primera mà els projectes dels elaboradors des del primer dia.
Una plaça Vella renovada
La fira tindrà com a escenari una plaça Vella parcialment remodelada. Aquest espai emblemàtic, cor de la celebració, lluirà les primeres millores fruit dels treballs de reformes recents, oferint un entorn més acollidor i funcional per a veïns i visitants durant tot el cap de setmana.
Vermut musical i activitats fins a la matinada
La jornada de dissabte s'enriquirà amb un nou vermut musical, de 12 a 14 hores, protagonitzat pel cantautor Joan Colomo, on es podran tastar vins de la DO, cava local i productes de proximitat. A partir de la tarda i fins a la una de la matinada, la plaça acollirà l'oferta de Tastos amb Ritme i els Mossecs de Verema, que combinaran les propostes gastronòmiques dels restauradors locals amb la música en directe de formacions com els Jambolainers i la Big Bandida.
Enguany la cultura popular pren més protagonisme que mai, amb l'actuació dels Bastoners d'Artés, el Grup Folklòric Sa Colla de Buscastell d'Eivissa i els Joves Geganters de Manresa.
Diumenge, format tradicional amb xafada de raïm
Diumenge 4 d'octubre es mantindrà el format tradicional de la festa, amb la presència de tots els cellers, la fira d'artesania i comerç pels carrers del nucli antic, la popular demostració de xafada de raïm i l'actuació de cloenda dels Músics del Parc.
La prèvia amb la Nocturna Vinum
Al llarg del cap de setmana, el programa inclou una àmplia oferta d'activitats divulgatives i culturals, que ja comencen dijous 1 d'octubre amb la prèvia a diferents restaurants i espais vinícoles de la comarca, la Nocturna Vinum. Aquesta proposta portarà música en directe, tapes i vins del Pla de Bages a cinc establiments diferents.
Tastos especialitzats i dirigits
Com és habitual en les darreres edicions, la festa compta amb diferents activitats divulgatives sobre els vins de la DO. Enguany en destaquen propostes com el Laboratori del Mandó, per conèixer la recuperació d'aquesta varietat autòctona; l'emblemàtic i divertit Tast a cegues per parelles, dirigit per la sommelier Irene Cozas; els maridatges de proximitat amb la sommelier Anna Castillo, i el tast de novetats de la DO amb Dúnia Vargas.
Una celebració descentralitzada per tota la comarca
A banda de l'acte inaugural, que és rotatiu entre els diferents municipis que compten amb cellers, l'aposta per fer la festa d'àmbit comarcal es tradueix també en diferents activitats per divulgar el patrimoni vinculat a la cultura del vi. Enguany n'hi haurà a Món Sant Benet, el Mas de la Sala, Navàs i Súria.
Inscripcions i moneda pròpia
Per als actes que requereixen inscripció o reserva -tastos guiats, visites de patrimoni i a cellers, o activitats artístiques-, les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Festa de la Verema. Pel que fa a l'accés a la plaça Vella, nucli central de les activitats, i al nucli antic, on diumenge hi haurà la fira d'artesania, l'entrada és lliure i gratuïta.
Com és habitual, la celebració utilitzarà la seva moneda pròpia biodegradable, els Bacus (equivalents a 1 euro), que es podran comprar en diferents punts de venda de la plaça per efectuar els tastos de vins. A més, les compres d'ampolles de vi participaran en la iniciativa Fira't a la Verema, amb sorteigs de lots de productes locals i promocions comercials.