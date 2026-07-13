El Bages rescata del passat la malvasia blanca-roja i l'oficialitza per a aquesta verema

La DO Pla de Bages ha anunciat oficialment la incorporació de la malvasia blanca-roja al registre de varietats autoritzades. Aquesta fita històrica és el fruit d'un projecte de recerca iniciat el 2018 a la finca de la Torre Lluvià de Manresa per recuperar ceps antics i oblidats. L'anunci s'ha fet públic aquest dilluns en el marc de la presentació de la 10a edició de la Festa del Tomàquet del Bages, certamen que enguany té precisament els vins de la comarca com a producte convidat. Josep Maria Claret, "ànima" del projecte vitivinícola experimental de la Torre Lluvià ho ha explicat als assistents.
Una varietat històrica que ja es podrà veremar
La gran novetat de la pròxima campanya vitivinícola al Bages serà el debut de la malvasia blanca-roja, una varietat ancestral que es va començar a recuperar fa vuit anys. Després d'un minuciós estudi genètic a càrrec de l'INCAVI, s'ha certificat la seva qualitat "excel·lentíssima", fet que permetrà als cellers de la zona utilitzar-la de forma immediata en la elaboració de nous vins, ja sigui en cupatges o com a monovarietals, fent parella amb l'emblemàtic picapoll, també recuperat en la mateixa finca.
A partir d'ara, la vinya experimental de la Torre Lluvià funcionarà com un "banc de fusta". Diversos cellers de la comarca ja han sol·licitat sarments per començar a replantar aquesta varietat en diferents indrets del territori, el que enriquirà el catàleg i la identitat dels vins bagencs.
Un projecte col·laboratiu a quatre bandes
Aquest èxit agronòmic neix d'un model de col·laboració transversal iniciat el 2018. El projecte es desenvolupa a tres bandes -més una quarta pota imprescindible- on l'Ajuntament de Manresa cedeix els terrenys, la DO Pla de Bages aporta el coneixement tècnic, la Fundació Ampans hi posa la mà d'obra per a la integració social, i el celler Collbaix s'encarrega de la vinificació experimental.
Actualment es treballa amb unes nou varietats recuperades dels boscos i camps de la comarca. A banda de la malvasia, s'està experimentant amb el moscat (amb el qual s'elabora el vi Alfàbrega d'Ampans) i amb varietats negres com el negrelló, que aviat podria seguir els passos de la varietat mandó cap al registre oficial. Les finques funcionen també com un termòmetre per avaluar quins ceps s'adapten millor al canvi climàtic i a les situacions d'estrès hídric.
El vi, el gran convidat de la Festa del Tomàquet
L'anunci d'aquesta primícia s'ha emmarcat en la presentació de la Festa del Tomàquet del Bages, que enguany celebra la seva desena edició consolidada com el gran aparador de l'horta local. En aquesta ocasió especial, el certamen ha volgut agermanar els productes de la terra triant el vi de la DO Pla de Bages com a producte convidat, posant en relleu la col·laboració i el teixit agrícola d'una comarca que aposta per la recuperació de la seva autèntica identitat gastronòmica.