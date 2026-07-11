La Ruta del Vi DO Pla de Bages presenta la seva oferta per acollir esdeveniments d'empresa

La Ruta del Vi DO Pla de Bages ha presentat la seva oferta d'espais i activitats per al món empresarial en una jornada celebrada a l'Oller del Mas, amb l'objectiu de posicionar els cellers i espais patrimonials de la comarca com a escenaris per a reunions, convencions i activitats de cohesió d'equips.
Una proposta per apropar l'enoturisme a les empreses
La Ruta del Vi DO Pla de Bages va reunir la setmana passada responsables de Recursos Humans i d'organització d'algunes de les principals empreses de la comarca per donar-los a conèixer els espais i serveis que ofereixen els seus membres per a la celebració d'esdeveniments corporatius.
A la trobada hi van participar representants de Gates, Maxion Wheels, UVE i Sant Andreu Salut, que van descobrir les possibilitats dels cellers i altres espais de la Ruta per acollir reunions, jornades de treball, convencions, activitats de team building i altres actes empresarials.
La sessió es va celebrar a l'Oller del Mas, un dels cellers amb més trajectòria en l'organització d'esdeveniments d'empresa i referent de l'enoturisme al Bages. Els assistents també van visitar les instal·lacions i van conèixer de primera mà els espais disponibles.
El paisatge i el vi, un valor afegit
La iniciativa parteix de la voluntat d'aprofitar el potencial empresarial del Bages per donar a conèixer els atractius del territori. Cada any, nombrosos professionals visiten la comarca per motius laborals, i la Ruta del Vi vol convertir aquestes estades en una oportunitat perquè les empreses ofereixin experiències vinculades al paisatge, la gastronomia i la cultura vitivinícola.
Segons els impulsors de la iniciativa, celebrar reunions o jornades de treball en un celler o en un espai patrimonial aporta un valor diferencial, afavorint la creativitat, les relacions personals i la cohesió dels equips, alhora que transmet valors com la cooperació, la sostenibilitat, la innovació o la visió a llarg termini.
Una nova línia per impulsar el territori
Amb aquesta proposta, la Ruta del Vi DO Pla de Bages amplia la seva oferta enoturística incorporant el turisme professional com una nova via per promocionar la comarca.
L'objectiu és que les empreses i els seus treballadors esdevinguin també ambaixadors del territori, contribuint a difondre el patrimoni, els productes i l'oferta gastronòmica del Bages entre clients, proveïdors i visitants.