La Festa del Tomàquet del Bages celebrarà els 10 anys amb vi de la DO Pla de Bages

La Festa del Tomàquet del Bages celebrarà aquest any la seva desena edició incorporant els vins de la Denominació d'Origen Pla de Bages com a producte convidat. La cita, que tindrà lloc del 20 al 26 de juliol a Manresa, mantindrà l'objectiu de posar en valor el tomàquet del Bages, la pagesia local i els productes de proximitat, alhora que ampliarà la seva programació amb noves activitats relacionades amb el món del vi.
Gastronomia i mercat, eixos principals de la festa
La programació tornarà a incloure dues de les activitats més consolidades del certamen. D'una banda, el Sopar del Tomàquet, que se celebrarà dijous al claustre del Museu del Barroc de Catalunya, i de l'altra, el Mercat del Tomàquet, que tindrà lloc dissabte al passeig Pere III i permetrà adquirir tomàquets del Bages directament als productors, a més de participar en tallers i tastos.
L'esdeveniment continuarà reivindicant el tomàquet com un dels principals patrimonis gastronòmics de la comarca i donarà protagonisme als productors locals i al consum de productes de quilòmetre zero.
El vi de la DO Pla de Bages, protagonista de la desena edició
Coincidint amb el desè aniversari de la Festa del Tomàquet, els vins de la DO Pla de Bages es convertiran en el fil conductor de bona part de les activitats programades. La seva presència serà transversal durant tota la setmana i s'hi dedicaran diverses propostes específiques.
A més dels tastos, la programació inclourà jornades dedicades al tomàquet, mostres de cuina i rutes guiades per l'entorn de regadiu per donar a conèixer tant el paisatge agrícola com els productors de la comarca.
Inscripcions obertes
L'organització informa que tota la programació de la Festa del Tomàquet del Bages es pot consultar a la pàgina web oficial del certamen, on també s'ofereixen els enllaços per formalitzar la inscripció a les diferents activitats previstes.