Una vuitantena de persones reivindiquen la col manresana en un sopar a Santpedor

Una vuitantena de persones han participat aquest dijous al vespre al Sopar de la Col Manresana celebrat a Cal Llovet de Santpedor, una iniciativa impulsada per la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central en el marc de les activitats prèvies a la Transéquia. La trobada ha combinat gastronomia i divulgació per reivindicar aquesta varietat local recuperada i promoure'n el consum.
Una varietat recuperada que busca presència a les cuines
El sopar ha tingut com a protagonista la col verda manresana, una varietat tradicional del territori que fa uns anys estava a punt de desaparèixer i que s'ha pogut recuperar gràcies a la feina de diversos pagesos del Bages.
Malgrat aquest retorn als camps, els impulsors de la iniciativa remarquen que encara és un producte poc present a moltes cuines domèstiques. Per aquest motiu, activitats com el Sopar de la Col Manresana volen mostrar les possibilitats culinàries d'aquest ingredient més enllà de les receptes més conegudes.
La vetllada s'ha desenvolupat en un ambient distès i participatiu, amb comensals que van poder tastar diferents elaboracions pensades per posar en valor la versatilitat d'aquesta varietat de col.
Un menú col·lectiu amb producte de proximitat
El menú va ser elaborat conjuntament per quatre restaurants compromesos amb una cuina de territori i de temporada: Patoi de Navarcles, Sardana i Xicra d'Artés i Mas de la Sala de Sallent.
Els cuiners van preparar diverses propostes amb la col manresana com a fil conductor, començant amb un brou de benvinguda elaborat amb aquest producte. El menú va continuar amb un núvol fred de brandada de bacallà i una hamburguesa d'horta del regadiu de la Séquia de Manresa.
Entre els plats principals també es va servir un trinxat de col manresana amb rosta de cansalada del coll ecològica, un arròs de pagès i un caneló de col manresana farcit de botifarra del perol amb ceba escalivada i pera.
Les postres van incloure un gelat de col manresana amb crumble de cotna i un brownie amb escuma de ratafia. El sopar es va completar amb dues copes de vi de la DO Pla de Bages.
Gastronomia, pagesia i educació alimentària
La iniciativa forma part dels Sopars de Temporada que impulsa la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central i té com a objectiu reforçar la recuperació real promocionar els productes propis i de temporada, promovent-ne el consum i donant suport als pagesos que la cultiven.
El projecte també connecta amb iniciatives educatives com Slow Food Educa i el programa Escoles Km0 Slow Food, que promouen la introducció de productes locals i de temporada als menjadors escolars.
Actualment, set escoles del Bages -cent a tot el país i fora- participen en aquest projecte i planten col verda als seus horts escolars perquè l'alumnat en conegui el cultiu, el cicle de producció i el seu valor gastronòmic, contribuint així a preservar aquest producte del territori.
Durant el sopar s'ha explicat la publicació d'un conte sobre la col verda manresana per implementar en el projecte Slow Food Educa.