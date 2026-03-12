La CGT acusa CCOO i UGT de «parasitar» la lluita educativa amb el seu «servilisme» al Govern

La secció d'Ensenyament de la Catalunya Central de la Confederació General del Treball (CGT) ha carregat contra Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT), a qui acusa de "desmobilitzar" el professorat i de fer de "crossa del Govern" en el conflicte educatiu. El sindicat anticapitalista defensa reforçar el sindicalisme combatiu i aposta pel conflicte i la pressió com a eines per aconseguir millores en les condicions laborals i en el sistema d'educació pública.
La CGT acusa CCOO i UGT de frenar la mobilització del sector educatiu
La secció d'Ensenyament de la Catalunya Central de la Confederació General del Treball (CGT) ha criticat durament el paper de CCOO i la UGT en el conflicte laboral que viu el sector educatiu.
En un comunicat, l'organització sindical acusa aquestes centrals de promoure maniobres de desmobilització del professorat i d'actuar amb connivència amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
Segons la CGT, aquests dos sindicats han convertit la negociació col·lectiva en un espai de "pau social" i han renunciat a la confrontació amb l'administració per aconseguir millores estructurals al sistema educatiu.
El sindicat considera que aquesta actitud representa un "insult a la classe treballadora" i una "parasitació de la lluita" i denuncia que les organitzacions actuen com a suport del govern en lloc de defensar els interessos del professorat.
Cal tenir en compte que, malgrat ser majoritaris comptant tots els sectors d'activitat, CCOO i UGT només representen el 16,7% i el 6,2% del total de representants sindicals a les juntes de personal docent, essent molt minoritaris a l'educació pública.
Defensa del conflicte i del sindicalisme combatiu
Davant aquesta situació, la CGT reafirma la seva aposta per un model de sindicalisme basat en el conflicte laboral i la mobilització. El sindicat sosté que el Departament "només respon davant situacions de pressió" i defensa que l'acció directa, l'autoorganització dels centres i l'exercici del dret de vaga són les eines més efectives per aconseguir millores.
Segons l'organització, el sindicalisme no s'ha de limitar a la gestió de drets laborals, sinó que ha de funcionar com una eina d'emancipació social.
Per aquest motiu, la CGT defensa reforçar les assemblees de centre i el sindicalisme combatiu com a via per impulsar canvis dins del sistema educatiu.
Reivindicacions sobre finançament i condicions laborals
Entre les principals reivindicacions del sindicat hi ha la reversió immediata de les retallades que, segons denuncia, encara arrossega el sistema educatiu des de fa més d'una dècada.
També reclama incrementar la inversió en educació pública fins al 6% del producte interior brut, una xifra que consideren imprescindible per garantir el funcionament del sistema.
La CGT també defensa la reducció de les ràtios d'alumnes per aula, una disminució de la càrrega burocràtica del professorat i una millora de les condicions salarials.
A més, el sindicat reclama reforçar els mecanismes de participació i democràcia interna als centres educatius.
Crida a la mobilització del professorat
En el mateix comunicat, la CGT fa una crida als professionals de l'educació a sumar-se al sindicalisme combatiu i a participar en les assemblees que s'organitzen als centres.
Segons el sindicat, "només a través de la mobilització i el conflicte laboral" la classe treballadora pot recuperar drets i millorar les seves condicions.
L'organització conclou que continuarà apostant per aquestes estratègies mentre no es produeixin canvis estructurals en les polítiques educatives i en les condicions de treball del sector.