El soterrament dels FGC a l'entrada de Manresa continua sense calendari d'obres

El projecte per soterrar la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a l'entrada de Manresa continua sense calendari per a l'inici de les obres gairebé tres anys després de l'anunci de la licitació dels projectes constructius. En una resposta parlamentària enviada el febrer passat al Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assenyala que els projectes encara s'estan redactant i que es preveu completar-los durant el primer semestre d'aquest any. El Govern també treballa en els estudis per allargar la línia fins al Parc de l'Agulla i, posteriorment, fins a Santpedor.
El Govern preveu acabar els projectes del soterrament durant el primer semestre
El soterrament de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre les estacions de Manresa Alta i Manresa Baixador continua en fase de redacció tècnica. Segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una resposta parlamentària, els treballs s'han dividit en dues parts: una primera corresponent a l'obra civil i la integració urbana, i una segona vinculada a l'arquitectura i les instal·lacions ferroviàries.
Els dos projectes constructius es troben actualment en redacció i, segons el Departament de Territori, la previsió és finalitzar-los durant el primer semestre d'aquest any. Un cop estiguin enllestits, s'haurà de concretar el pressupost definitiu de l'actuació i fer les valoracions corresponents segons els resultats de l'anàlisi de viabilitat econòmica.
La resposta del Govern arriba després d'una pregunta parlamentària formulada pel grup de la CUP sobre l'estat d'aquestes actuacions ferroviàries a la capital del Bages. El document no fixa encara cap calendari per a la licitació ni l'inici de les obres.
El projecte de soterrament és una de les principals transformacions urbanístiques previstes al tram final de la línia ferroviària a Manresa, ja que ha de permetre integrar el ferrocarril dins la ciutat i eliminar la barrera urbana que actualment genera el traçat.
Un projecte anunciat el 2023 per portar el tren fins al centre
L'actuació es va posar en marxa institucionalment el març del 2023, quan l'aleshores conseller de Territori, Juli Fernàndez, va anunciar la licitació dels projectes constructius per ampliar i soterrar la línia entre Manresa Alta i el centre de la ciutat.
La proposta preveu enterrar les vies a partir de l'estació de Manresa Alta i construir una nova estació terminal subterrània sota el passeig Pere III, a l'altura de la plaça Espanya. Aquest nou equipament substituiria l'actual estació de Manresa Baixador, que s'enderrocaria.
El traçat projectat també inclou un gir cap a l'esquerra després del Baixador per passar per sota de la zona esportiva de l'Institut Lluís de Peguera fins arribar a la nova estació. L'actuació ha de permetre millorar la permeabilitat urbana en carrers com la Sèquia o Camps i Fabrés i eliminar la barrera física que representa avui la infraestructura ferroviària.
A més, la desaparició de l'estació actual alliberaria espai per urbanitzar la zona i permetria obrir un nou vial que connectaria el carrer Carrasco i Formiguera amb la carretera de Santpedor.
El projecte forma part d'una estratègia més àmplia per transformar el servei ferroviari al Bages i convertir-lo en un sistema més integrat amb la mobilitat urbana i comarcal.
Aquest projecte, però, també ha generat reticències en alguns sectors veïnals i entre entitats vinculades a la mobilitat, que han expressat dubtes sobre el seu impacte urbanístic i la seva utilitat real.
El perllongament de la línia fins al Parc de l'Agulla
En paral·lel al soterrament, el Departament de Territori també treballa en el perllongament de la línia cap al nord de la ciutat. Segons la resposta de la consellera Paneque, l'estudi informatiu per ampliar la línia Llobregat-Anoia entre Manresa Alta i el Parc de l'Agulla ja s'ha sotmès al tràmit d'informació pública. El termini previst per redactar els projectes constructius és de sis mesos.
Aquest perllongament contempla la construcció de dues noves estacions: una al sector dels Dolors, al barri de la Parada, i una altra a l'entorn del Parc de l'Agulla. L'objectiu és aprofitar l'actual via de mercaderies existent per convertir-la també en línia de transport de passatgers. L'actuació permetria ampliar la cobertura del ferrocarril dins el terme municipal i acostar-lo a nous barris i zones d'activitat.
El pas següent: estudiar la connexió ferroviària amb Santpedor
La Generalitat també ha obert una nova línia de treball per estudiar la connexió ferroviària entre Manresa i Santpedor aprofitant l'antiga via de mercaderies que connectava amb el ramal de Sallent.
Segons el Departament de Territori, actualment s'estan preparant els plecs de contractació per licitar la redacció de l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental del perllongament fins a Santpedor. La previsió és que la licitació es pugui fer a l'abril del 2026.
El projecte planteja ampliar la línia actual de l'R5 fins a Santpedor, amb noves estacions intermèdies com Sant Iscle i el mateix nucli urbà del municipi. L'actuació tindria un cost estimat d'uns 17 milions d'euros i aprofitaria la infraestructura ferroviària existent, actualment en desús des del 2018.
Els estudis preliminars del Departament apunten que aquesta connexió podria generar una demanda anual d'uns 260.000 viatgers.
Debat sobre el futur del tren-tram al Bages
Les millores ferroviàries a l'entorn de Manresa també s'emmarquen en el debat més ampli sobre la possible implantació d'un sistema de tren-tram al Bages.
Els estudis elaborats pel Departament de Territori van analitzar la viabilitat d'un sistema que aprofités els ramals ferroviaris existents cap a Sallent i Súria per convertir-los en línies de transport de passatgers. Tanmateix, les conclusions van indicar que el projecte complet tindria una rendibilitat socioeconòmica desfavorable, ja que suposaria una inversió estimada d'entre 200 i 260 milions d'euros. Tot i això, el Govern no descarta que alguns d'aquests projectes es puguin replantejar en el futur si canvien les condicions de mobilitat o la demanda de transport.
Mentrestant, les actuacions que continuen sobre la taula són el soterrament de la línia dins de Manresa, l'extensió fins al Parc de l'Agulla i l'estudi del possible allargament del servei ferroviari fins a Santpedor.