De número 2 del PSC a alcaldable d'una nova llista: Àngel Sáez mou fitxa a Sant Joan de cara a 2027

El regidor no adscrit de Sant Joan de Vilatorrada Àngel Sáez es presentarà a les eleccions municipals del 2027 al capdavant d'una nova formació independent, Sant Joan pel Canvi, en un moviment que consolida la seva ruptura amb el PSC, de qui es va donar de baixa el juny de 2024 per discrepàncies profundes amb la seva portaveu local, Elia Tortolero, actual delegada del Govern a la Catalunya Central.
Una nova candidatura per al 2027
El regidor no adscrit de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Àngel Sáez, ha confirmat a Nació Manresa que es presentarà a les eleccions municipals del 2027 encapçalant una candidatura independent i de caràcter municipalista. La nova formació, que es troba en procés de constitució, portarà el nom de Sant Joan pel Canvi i neix amb la voluntat d'oferir una alternativa política centrada exclusivament en el municipi.
Segons ha pogut saber Nació Manresa i ha ratificat el mateix Sáez, el projecte compta amb una dotzena de veïns i veïnes implicats, amb una "mirada transversal" que busca superar dinàmiques de partit i posar el focus en les necessitats locals. El regidor defensa que Sant Joan necessita una nova proposta política que treballi "amb perspectiva de futur" i que abordi projectes que, segons ell, "fa temps que estan encallats".
Una trajectòria vinculada al PSC
Àngel Sáez va accedir al consistori l'any 2019 com a regidor a les files del Partit dels Socialistes de Catalunya i va repetir mandat el 2023, en aquesta ocasió com a número dos de la candidatura. Abans ja havia tingut responsabilitats en les Joventuts Socialistes de Catalunya. La seva trajectòria dins del partit, però, es va truncar el juny del 2024, quan va anunciar la seva sortida del grup municipal i la baixa del PSC.
Des d'aleshores, Sáez ha mantingut l'acta com a regidor no adscrit, una decisió que ja va defensar en el seu moment com una "qüestió de responsabilitat" amb els veïns. Amb el nou projecte polític, el regidor fa un pas més en la seva desvinculació del partit socialista i aposta per construir una alternativa pròpia.
Una ruptura marcada pel conflicte amb Tortolero
La sortida de Sáez del PSC no va ser un procés discret ni pactat, sinó que va estar marcada per un enfrontament obert amb la portaveu del grup municipal socialista, Elia Tortolero. En el moment d'anunciar la seva marxa, el regidor va carregar durament contra ella, a qui va acusar d'haver-lo utilitzat durant anys i d'haver treballat posteriorment per apartar-lo del projecte.
Segons va exposar al ple municipal en què va fer pública la decisió, Sáez denunciava haver viscut durant mesos situacions en què se l'havia anat apartant progressivament de les seves funcions, tant dins del grup municipal com en l'estructura orgànica del partit. També va acusar Tortolero d'actuar a les seves esquenes i de generar un clima intern advers amb "intrigues i mentides" que, segons ell, li havien impedit defensar-se.
El regidor, que acumulava 14 anys de militància al PSC des de la seva etapa a les Joventuts Socialistes, va lamentar aleshores la manca de resposta de l'executiva local i va assegurar que havia prioritzat durant anys el projecte col·lectiu per sobre de les discrepàncies internes.
En aquell moment, Tortolero va evitar entrar en el fons de les acusacions i es va limitar a demanar disculpes pel contingut de la intervenció de Sáez, considerant que el ple no era l'espai adequat per exposar aquest tipus de qüestions.
Un conflicte obert en la memòria
El nou projecte de Sant Joan pel Canvi es construeix, en part, sobre la base d'aquesta experiència i amb la voluntat de marcar distàncies amb les dinàmiques internes dels partits tradicionals. Sáez defensa que el seu objectiu és centrar-se exclusivament en el municipi i en les seves necessitats, al marge de les estructures partidistes.
Els projectes encallats al centre del debat
Entre les prioritats que planteja el regidor hi ha diversos projectes que considera estratègics per al futur de Sant Joan de Vilatorrada i que, segons ell, es troben estancats. Entre aquests, destaca el pavelló municipal, la situació del torrent del Canigó o qüestions relacionades amb l'institut del Cardener.
Sáez considera que aquests temes requereixen una mirada a llarg termini i una gestió més decidida per desbloquejar-los. En aquest sentit, defensa que la nova formació vol aportar una visió renovada i pràctica.
Una aposta municipalista
Sant Joan pel Canvi es presenta com una proposta de caràcter municipalista, amb la voluntat de sumar sensibilitats diverses sota un mateix projecte. El fet de comptar amb una dotzena de persones implicades des de l'inici reforça, segons Sáez, la idea d'un "projecte col·lectiu i arrelat al territori".
El regidor defensa que aquesta transversalitat és clau per construir una alternativa sòlida i connectada amb la realitat del municipi. En aquest sentit, la formació aspira a captar el suport de veïns que no se senten representats per les opcions polítiques actuals.
Escenari obert de cara al 2027
Amb aquest moviment, el mapa polític de Sant Joan de Vilatorrada comença a dibuixar els primers escenaris de cara a les eleccions municipals del 2027, en un moment en què l'actual alcalde, Jordi Solernou, encara no ha anunciat si optarà a la reelecció. La irrupció d'una nova candidatura liderada per un regidor amb experiència al consistori i amb un passat recent al PSC pot tenir un impacte rellevant en la configuració de futures majories.
Quan el partit estigui legalment constituït, se'n farà la presentació oficial.