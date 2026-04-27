L'Ajuntament de Manresa ha tornat a reorganitzar el dispositiu especial per al procés extraordinari de regularització de persones migrades i trasllada el lliurament de tiquets de cita prèvia del Palau Firal al carrer Amigant, amb l'objectiu de millorar la fluïdesa del servei un cop superat el pic inicial de demanda.
Canvi d'ubicació per adaptar el servei
El consistori ha decidit modificar el dispositiu especial habilitat per atendre el procés de regularització després de constatar que el volum de sol·licituds s'ha estabilitzat. Un cop superats els primers dies de màxima afluència, el servei de lliurament de tiquets deixa d'ubicar-se al Palau Firal i es trasllada a les dependències municipals del carrer Amigant, número 5, al costat de la plaça Major.
Aquest nou punt funcionarà de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a les 3 del migdia, i s'hi dispensaran exclusivament els tiquets que assignen dia i hora per a la tramitació posterior. Amb aquest canvi, l'Ajuntament busca agilitzar el procés i reduir esperes.
L'atenció es manté a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Pel que fa a la tramitació dels expedients un cop obtinguda la cita prèvia, aquesta continuarà fent-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Manresa. En concret, l'atenció es reparteix entre les oficines de la plaça Major número 1 i número 17.
El mateix tiquet indicarà a cada usuari a quina de les dues dependències s'ha de dirigir. Aquesta setmana, el servei a l'OAC per a aquests tràmits funcionarà de dilluns a dimecres de 2/4 de 9 del matí a les 6 de la tarda de manera ininterrompuda, mentre que dijous i divendres l'horari serà de 2/4 de 9 a 3 del migdia.
Crida a respectar els horaris assignats
L'Ajuntament recorda que, per garantir el bon funcionament del dispositiu i evitar acumulacions, cada persona serà atesa exclusivament el dia i l'hora que consti al seu tiquet. Aquesta mesura vol assegurar una atenció ordenada i eficient.