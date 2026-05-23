L'Ajuntament de Manresa assumeix la gestió directa del Centre Obert Casal-Ot

El Centre Obert Casal-Ot de Manresa iniciarà una nova etapa amb la gestió directa per part de l'Ajuntament de Manresa, després de més de tres dècades liderat per Creu Roja al Bages. El servei, situat a la plaça del Mil Centenari, és un dels recursos socioeducatius de referència de la ciutat i està orientat a l'acompanyament integral d'infants en situació de vulnerabilitat.
El relleu es produeix en el marc d'un acord entre la Direcció General d'Atenció a la Infància, l'Ajuntament i Creu Roja al Bages. El consistori assumirà ara la continuïtat d'un projecte que funciona des del març de 1990 i que, des de 1993, opera formalment com a Centre Obert per a infants d'entre 3 i 12 anys.
Més de tres dècades d'acompanyament socioeducatiu
El Casal-Ot va néixer el curs 1989-1990 com un projecte impulsat per Creu Roja amb activitats de cap de setmana a l'escola Renaixença i amb una forta participació de voluntariat. Inicialment tenia un caràcter assistencial, orientat a cobrir necessitats bàsiques dels infants.
Amb el pas dels anys, però, el projecte va evolucionar cap a un model més educatiu i preventiu davant les necessitats detectades en àmbits com els hàbits, l'afectivitat, la higiene, l'alimentació o les relacions socials. Això va portar a la seva transformació en Centre Obert l'any 1993, amb una ampliació de serveis, més hores d'atenció i la professionalització de l'equip.
El servei es va integrar aleshores dins el projecte d'intervenció familiar dels Serveis Socials d'Atenció Primària i, posteriorment, va continuar evolucionant amb noves metodologies i models d'intervenció.
Prevenció i treball comunitari
Al llarg dels anys, el Casal-Ot ha anat adaptant-se als canvis socials i educatius. El 2002 va introduir un model més flexible per adaptar-se a les necessitats de cada infant i família, mentre que el 2010 va reforçar la intervenció preventiva en la petita infància.
La metodologia del centre s'ha basat principalment en dos eixos: la prevenció, oferint referents educatius positius, i la normalització, promovent la participació dels infants i les famílies en els recursos comunitaris i la vida de la ciutat.
El 2018 el projecte va incorporar una nova mirada pedagògica centrada en l'infant, amb canvis en els espais i els materials per crear entorns més cuidats i significatius. Finalment, el 2022 es va ampliar la capacitat fins a 40 places per reduir la llista d'espera i arribar a més famílies.
Reconeixement a la tasca de Creu Roja
Durant aquests 37 anys d'activitat ininterrompuda, el Casal-Ot ha acompanyat 328 infants gràcies també a la implicació d'una cinquantena llarga de persones voluntàries vinculades a Creu Roja.
En aquest procés de transició, tant les institucions implicades com Creu Roja al Bages han volgut posar en valor la feina desenvolupada durant aquestes dècades i han expressat l'agraïment a professionals, voluntariat, entitats col·laboradores i administracions que han fet possible el projecte.
Des de Creu Roja es destaca que aquest canvi "no és un punt final, sinó un relleu", i es confia que el projecte continuarà mantenint la seva vocació de prevenir situacions de vulnerabilitat i d'acompanyar infants i famílies des de la proximitat i el treball educatiu.