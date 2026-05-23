Castellbell licita la renovació de la xarxa d'aigua amb una inversió de 352.000 euros

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha tret a licitació les obres de renovació de diversos trams de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable, una actuació que compta amb un pressupost de 352.515 euros (IVA inclòs). El projecte està finançat majoritàriament per una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, que aporta 291.335 euros, mentre que la resta serà assumida amb suport de la Diputació de Barcelona. El termini d'execució previst és d'entre tres i quatre mesos.
L'actuació permetrà substituir canonades antigues i obsoletes en diferents punts del municipi amb l'objectiu de reduir les fuites d'aigua, minimitzar les avaries i garantir un servei més eficient i fiable. El projecte contempla la renovació de trams formats principalment per fibrociment i PVC, materials que presenten un elevat grau d'envelliment.
Nou actuacions repartides pel municipi
Les obres es desenvoluparan en nou punts considerats especialment problemàtics de la xarxa municipal: el carrer Sant Geroni, el Raval del Jordi, la plaça Barcelona, el sector del Pla de les Botxes, Ferreroles, el Raval del Teixidor i El Molí, el carrer Riera, l'avinguda Pare Claret - Can Xiviró i l'avinguda Catalunya.
El projecte inclou la instal·lació de noves canonades de polietilè d'alta densitat (PEAD), un material més resistent i durador, així com noves vàlvules de sectorització i elements de control que facilitaran el manteniment de la xarxa i reduiran les afectacions als abonats en cas d'incidència.
Una actuació per millorar l'eficiència hídrica
Segons ha destacat l'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, "aquesta actuació és una inversió necessària per modernitzar una infraestructura bàsica del municipi i continuar avançant cap a una gestió més eficient de l'aigua". L'alcalde també ha remarcat que la renovació "permetrà reduir pèrdues, millorar el servei i actuar de manera preventiva en trams que acumulaven incidències".
L'Ajuntament considera que aquesta actuació ajudarà a optimitzar el rendiment de la xarxa i a afrontar amb més garanties futurs episodis de sequera vinculats al canvi climàtic. Les obres incorporaran també mesures de seguretat, gestió de residus i reposició dels paviments afectats.
Les empreses interessades poden consultar la informació al perfil del contractant municipal i tenen temps fins al 9 de juny per presentar les seves ofertes.