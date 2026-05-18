La Festa dels Resistents omple Castellbell i el Vilar amb història i gran participació

Castellbell i el Vilar ha viscut aquest cap de setmana una nova edició de la Festa dels Resistents amb una gran afluència de públic i una elevada participació popular. La celebració, dedicada a recrear els episodis del Trienni Liberal al municipi, ha incorporat enguany novetats destacades com una nova direcció artística i un trenet gratuït per connectar els nuclis del Burés i el Borràs amb el Vilar.
Recreacions històriques i ambientació d'època
Durant dissabte i diumenge, el nucli del Vilar s'ha convertit en l'escenari de les recreacions històriques que recorden la revolta liderada pel ferrer Mansuet Boxó entre els anys 1820 i 1822. Les representacions han recreat els fets històrics que van tenir lloc al municipi durant el Trienni Liberal i que van acabar amb la derrota de la revolta popular.
La festa ha ofert també una àmplia proposta gastronòmica basada en productes de proximitat, activitats familiars i demostracions d'oficis i artesania d'època, contribuint a transformar el poble en un espai ambientat al segle XIX.
Més de 200 persones implicades
Un dels aspectes més destacats de la festa ha estat, un any més, la implicació del teixit associatiu i del veïnat. Més de 200 persones han participat activament en l'organització i desenvolupament del certamen com a actors, figurants, col·laboradors o membres de les entitats locals.
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha valorat molt positivament el desenvolupament de la festa i ha agraït la implicació de totes les persones i col·lectius que l'han fet possible, especialment els Diables Resistents, la Capella de Música Burés, els paradistes, Protecció Civil i el personal municipal.
L'edició d'enguany també ha estat afavorida pel bon temps, que ha contribuït a mantenir un ambient constant de públic durant tot el cap de setmana.