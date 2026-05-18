L'Aula Hospitalària de Sant Joan de Déu exposa obres d'alumnes per treballar emocions

L'Aula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha inaugurat l'exposició Entre dues mirades, una mostra que recull les creacions artístiques elaborades pels seus alumnes amb l'objectiu de treballar les emocions i humanitzar l'estada hospitalària. La iniciativa es pot visitar fins al 19 de juny al vestíbul de la planta 0 del centre hospitalari i s'emmarca en la cloenda de la sisena edició del projecte de Servei Comunitari Posem-hi el cor.
Una exposició per expressar emocions durant l'ingrés
La mostra consta de 51 imatges creades pels infants i joves de l'Aula Hospitalària durant aquest curs escolar. A través de tècniques com el collage, el dibuix o les ceres, els alumnes han pogut expressar pors, inquietuds i emocions derivades de l'experiència hospitalària.
El projecte pretén convertir l'estada a l'hospital en una experiència més positiva i humana, reforçant alhora la creativitat i l'autoestima dels participants. L'aula esdevé així un espai educatiu i emocional on els infants mantenen viu el vincle amb l'aprenentatge malgrat la malaltia o els tractaments.
La inauguració de l'exposició ha coincidit amb la commemoració del Dia de l'Infant Hospitalitzat, celebrat aquesta setmana.
Més de 70 anys d'història
L'Aula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa és la més antiga de Catalunya i una de les primeres de l'Estat espanyol, amb més de set dècades de trajectòria.
Aquestes aules van néixer per garantir el dret a l'educació dels infants i adolescents hospitalitzats que no poden assistir temporalment a l'escola. El Departament d'Educació les defineix com a espais de suport al procés d'aprenentatge i de manteniment de la normalitat durant l'ingrés.
Cloenda del projecte Posem-hi el cor
La presentació de la mostra ha servit també per tancar la sisena edició del projecte Posem-hi el cor, impulsat per la Fundació Althaia i el Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Bages-Moianès.
Aquest curs hi han participat prop de 550 alumnes d'onze centres educatius del Bages i el Moianès, que han treballat valors vinculats a la salut, la solidaritat i la implicació ciutadana. Durant el curs, els estudiants han visitat l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i han desenvolupat iniciatives solidàries i accions de micromecenatge per contribuir a millorar l'atenció als infants i joves.
Entre les activitats impulsades hi ha la venda de manualitats, roses i llibres, així com tornejos, caminades i esmorzars solidaris. Al llarg de les diferents edicions del projecte, els participants han recaptat uns 25.000 euros destinats a programes de millora assistencial impulsats per Althaia.
L'acte de cloenda ha comptat amb la participació de representants institucionals i educatius, entre ells la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; la directora dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional, Saray Gómez, i el director general d'Althaia, Manel Jovells.