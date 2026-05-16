Victòria de prestigi i bitllet per a la final d'un Egiba ple de rotacions

L'Egiba de Manresa també s'ha imposat a la segona jornada de la fase regular de la Lliga Iberdrola que s'ha disputat aquest dissabte a València i competirà a la fase final a quatre després d'imposar-se a les dues jornades de classificació. A la primera, ja va guanyar malgrat competir amb baixes.
L'equip manresà ha competit al Poliesportiu Cabanyal amb totes les gimnastes per donar rotació i experiència a les més joves. Això s'ha traduït en un repartiment dels aparells que ha provocat que cap gimnasta manresana no hagi destacat en la classificació individual general. Les deixebles de Xavi Casimiro també han optat per assegurar punts en cadascun dels aparells. Aquesta regularitat conjunta, però, els ha permès sumar aquesta segona victòria.
Tisha Volleman, la més destacada
A l'exercici de salt, la gran especialista manresana, Laia Font, ha quedat quarta, mentre que Siena Palasí ocupava la cinquena posició. Tisha Volleman ha estat novena. A les paral·leles, Tisha Volleman ha estat tercera, Lorena Medina, desena, i Laia Janué, catorzena.
A la barra d'equilibris, Laia Font ha estat segona, Ariadna Piella, vuitena, i Lorena Medina, catorzena. Finalment, al terra, Tisha Volleman ha guanyat, mentre que Lorena Medina era quarta, i Bruna Grustan, trentena.
Fase final a Pamplona
La fase final de la Lliga Iberdrola de clubs de gimnàstica artística femenina es disputarà a Pamplona, el cap de setmana del 27 i 28 de juny. A la final, acompanyaran l'Egiba, el CGA l'Hospitalet, el Xelska Illes Balears i el GYM-VAL.