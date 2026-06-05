05 de juny de 2026

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Esports

El manresà Guillem Bardina, convocat amb la selecció espanyola M20 de rugbi

El jugador del CR Sant Cugat formarà part del combinat estatal en l'amistós contra Itàlia abans del Mundial

  • Guillem Bardina continua preparant-se amb la selecció espanyola per al Mundial de rugbi -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juny de 2026 a les 16:21
Actualitzat el 05 de juny de 2026 a les 16:24

La selecció espanyola masculina M20 de rugbi afronta la recta final de la preparació per al Mundial sub20 de Geòrgia amb una concentració a Madrid i un darrer amistós de màxima exigència davant Itàlia. Entre els convocats pel seleccionador estatal hi destaca la presència del manresà Guillem Bardina, actual jugador del CR Sant Cugat.

Últim test abans del Mundial

El combinat estatal ha tancat aquest primer tram de preparació el 4 de juny abans de desplaçar-se a Itàlia, on disputarà el darrer partit amistós abans del Mundial. El duel contra la selecció italiana es jugarà dissabte 6 de juny, a les 6 de la tarda, a l'estadi Pietro Barbetti de Gubbio, a la regió de Perusa.

El partit servirà perquè el cos tècnic acabi d'ajustar aspectes tàctics i competitius abans del viatge cap a Geòrgia, on Espanya competirà amb les millors seleccions del món en la categoria sub20.

Guillem Bardina, representació manresana

Entre els jugadors convocats destaca el manresà Guillem Bardina, format al rugbi de Manresa i actualment vinculat al CR Sant Cugat. La seva presència a la convocatòria confirma la progressió del jugador bagenc dins l'estructura estatal i li permetrà disputar una preparació d'alt nivell internacional.

Espanya, enquadrada amb grans potències

El Mundial M20 es disputarà del 27 de juny al 18 de juliol a les ciutats georgianes de Tbilissi i Kutaisi. Espanya competirà al Grup D, juntament amb tres seleccions de gran nivell com França, Austràlia i Fiji.

Els partits de la fase de grups es jugaran a l'AIA Arena de Kutaisi amb aquest calendari (hora catalana):

  • Espanya - Austràlia: dissabte 27 de juny, a les 18.30 h
  • Espanya - França: dijous 2 de juliol, a les 11 h
  • Espanya - Fiji: dimarts 7 de juliol, a les 18.30 h

Abans de l'amistós contra Itàlia, aquest divendres 5 de juny es farà una presentació oficial de les dues seleccions al centre de Gubbio, en un acte institucional de germanor entre les federacions espanyola i italiana.

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