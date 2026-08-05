Txell Ferré suma una nova medalla de plata al campionat d'Europa

La nedadora artística manresana Txell Ferré ha aconseguit la segona medalla de plata en la prova de rutina tècnica per equips dins el campionat d'Europa de natació artística que se celebra aquests dies al Centre Aquàtic de París. La bagenca també va ser segona a la prova de rutina lliure.\r\n\r\nL'equip espanyol ha estat el tercer en actuar i s'ha col·locat líder amb una puntuació de 296,4299 punts amb una actuació que els comentaris de Teledeporte han qualificat de "novedosa i explosiva". Tal i com havia passat a la jornada de dilluns, Ferré i les seves companyes han escollit fer els exercicis de major dificultat. La puntuació d'Espanya s'ha dividit en em 173,299 en l'execució dels elements, que premia la precisió tècnica, i 123,2000 en impressió artística, que valora la dansa i la part artística.\r\n\r\nItàlia i Rússia quedaven com a rivals del combinat espanyol. Les transalpines han quedat descartades després d'una actuació que tot ser destacable s'ha quedat en 284,6725. Però no Rússia, que amb un exercici que presentava deu punts més de dificultat ha assolit 303,2467 punts després d'una execució fantàstica.\r\n