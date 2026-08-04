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La PAHC Bages reivindica que la compra del Bloc 8 és fruit de la mobilització veïnal

Societat

La plataforma celebra que l'edifici passi a mans públiques i reclama més mesures contra l'especulació immobiliària

  • Concentració en defensa del Bloc 8 el passat mes de febrer -

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Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 06:07

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC Bages) ha celebrat la resolució del conflicte del Bloc 8 de Manresa i ha reivindicat que el pas de l'immoble a titularitat pública és conseqüència de la mobilització popular sostinguda durant els darrers mesos. L'entitat assegura que aquest desenllaç ha estat possible gràcies al treball conjunt amb el moviment popular de la ciutat i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC).

La plataforma atribueix l'acord a la pressió social

Després que l'edifici hagi deixat d'estar en mans del fons d'inversió Cerberus per passar a ser de titularitat pública, la PAHC Bages considera que el Bloc 8 s'ha convertit en un exemple de com l'organització ciutadana pot forçar les administracions a intervenir davant situacions d'especulació immobiliària.

En aquest sentit, la plataforma recorda els mesos de mobilització que han precedit l'acord i posa en relleu episodis com la suspensió del desnonament del 9 de febrer, quan un centenar de militants van participar en una acció de resistència per impedir l'expulsió d'una de les famílies residents.

Sis blocs recuperats des del 2012

La PAHC Bages emmarca aquest acord en la trajectòria iniciada amb la seva creació, l'any 2012, en defensa del dret a l'habitatge. Segons destaca l'entitat, el Bloc 8 és el sisè immoble recuperat i regularitzat a Manresa, després dels blocs 2, 3, 4, 6 i 7.

Tot i valorar positivament que l'edifici passi a formar part del parc públic d'habitatge social, la plataforma assegura que continuarà treballant contra l'especulació immobiliària i reclama a les administracions que impulsin mesures estructurals, com l'expropiació d'habitatges en mans de grans tenidors, per afrontar la crisi d'accés a l'habitatge.

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