Bloc 8 de Manresa: l'organització popular ho pot tot

Les 6 del matí. Una olla de cafè al foc. "Mama, avui també hauré d'anar a escola o em puc quedar a casa amb tots vosaltres?". "Ni parlar-ne! vas a l'escola!". Abans de les 8 del matí agafarà la motxilla i, acompanyada, sortirà a peu pel passatge Tudela fins a la carretera Cardona per on passa l'autobús d'Ampans. Aquesta nit ha dormit acompanyada. Molt acompanyada. Un centenar de persones han fet nit als pisos del Bloc 8, al barri de la Plaça Catalunya. Poc a poc cargolen sacs de dormir i els lliguen a les motxilles. Uns porten pa àrab, altres netegen els trastos de la pica que s'hi han anat deixant en una nit llarga.
Fa estona que hi ha moviment a casa. També a casa de la Yuli, que avui té ordre de desallotjament. També a la resta de pisos. La PAHC Bages ho té tot previst: al portal, una trinxera feta amb tanques i pneumàtics i aprofitant els cotxes aparcats. A dins l'edifici, una vuitantena d'activistes i a fora, un centenar. La situació del Bloc 8 ajuda en la seva defensa: el carrer Bambylor no té sortida i els vehicles només poden arribar-hi des del parc Vila Closes. Per darrere, pel passatge Tudela, també s'hi pot accedir, però només a peu.
Abans de 2/4 de 7, comencen a sentir-se crits des de fora. Arriben, primer, quatre furgonetes policials que encaren el carrer, però s'aturen davant del cordó que fan els activistes amb pancarta i banderes de la PAHC Bages i de la COSHAC. Corredisses per fer gruix i organització per situar-se dins la trinxera. Altres surten pels sis balcons del Bloc 8 i pel terrat. Tothom escridassa els Mossos d'Esquadra, que dibuixen una filera de set ARRO a pocs metres.
Són 2/4 de 7, però fins a 2/4 de 9 no hi ha previsió que arribi la comitiva judicial. Alguns agents també arriben pels accessos de darrere a peu. Són pocs i, tot i els dubtes inicials, sembla que només avaluen alternatives i volen evitar que la resistència s'engreixi amb noves entrades. Els activistes queden encapsulats a la distància, per davant i per darrere, però alhora, nous activistes que arriben tard per plaça Catalunya, una vuitantena més, també encapsulen les furgonetes policials, que ja no són només quatre.
Activistes a una i altra banda de la policia es llancen proclames i se les responen: pel Bloc 8, pel dret a l'habitatge i contra fons voltors, jutges i Mossos. Només els càntics, els balls i els petards entretenen l'espera del moment decisiu de l'última negociació. Alguns veïns surten per anar a treballar, a l'escola o a treure el gos i fan gestos de suport als manifestants. A mesura que s'ha fet de dia també ha crescut el nombre de curiosos que segueixen els fets des de finestres i balcons.
Malgrat la incertesa, la sensació és que si els Mossos volen desallotjar no els serà gens fàcil: un primer cordó davant d'ells, una densa trinxera al portal i una vuitantena de persones més a l'interior del Bloc 8. L'espera i el fred -molt més intens que a les 6 del matí- s'eixuga amb salts, balls, càntics i proclames. Els set agents del cordó, molt més abrigats, són substituïts cada pocs minuts.
Puntual arriba la comitiva judicial. També les dues agents que habitualment porten les negociacions a peu de desallotjament. La Yuli i el Joan negociaran. El cap tècnic de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa fa estona que explica a uns i altres que el consistori està en procés de negociació per a l'adquisició de l'immoble. Cal recordar que Cerverus el va posar a la venda a 450.000 euros, però quan va veure que es volia activar el dret de tanteig i retracte, el va incrementar fins als 650.000.
Al cap de tres quarts, inquilina i activista tornen cap a la manifestació: aixequen el puny i el Bloc 8 esclata. Crits, aplaudiments i llàgrimes. Corredisses de tothom per afegir-se a la pancarta i empènyer els Mossos d'Esquadra cap enrere. El dispositiu policial es desactiva i inexorablement furgonetes i agents marxen d'esquena sense perdre mirada dels activistes. "Els carrers seran sempre nostres!" se sent des de darrere amb més raó que mai mentre s'obren pots de fum verd i vermell. Quan els Mossos marxen, les dues bandes d'activistes es troben i es fonen en una abraçada.
Segurament una de les abraçades més impressionants de la llarga vida de la PAHC Bages.