Mor als 103 anys Joaquima March, veïna de les Escodines de Manresa

Joaquima March Perramon ha mort aquest cap de setmana als 103 anys. Nascuda el 10 de febrer de 1923 a la capital del Bages, va residir tota la vida al carrer Nou de Santa Clara, al barri de les Escodines.
Vídua i mare d'un fill, també tenia familiars a Alguaire, al Segrià.
Una vida arrelada a les Escodines
Joaquima March va néixer i créixer a Manresa, ciutat on va desenvolupar tota la seva trajectòria vital. El carrer Nou de Santa Clara, al barri de les Escodines, va ser la seva llar durant més d'un segle, convertint-se en un dels rostres longeus i coneguts d'aquest entorn.
La seva vida familiar va estar marcada pel matrimoni i pel naixement d'un fill. Amb el pas del temps, va quedar vídua, però va continuar arrelada al barri que l'havia vist néixer i créixer.
Trajectòria laboral en el sector industrial
Abans de casar-se, Joaquima March va treballar en un petit taller que fabricava peces destinades a l'empresa Seat. Posteriorment, també va formar part de la plantilla de l'empresa Pirelli, on s'encarregava de tallar cobertes de pneumàtics.
Amb 103 anys, la seva llarga trajectòria vital forma part de la memòria col·lectiva de les Escodines i de la ciutat de Manresa.
El seu funeral tindrà lloc a la basílica Santa Maria de la Seu aquest dilluns a les 11 del matí.