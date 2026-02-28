Busquen un jove de Sallent desaparegut des de fa més d'una setmana al Santuari del Far

La desaparició d'un jove de 27 anys, veí de Sallent, manté en alerta els cossos de seguretat. El jove està desaparegut des de fa més d'una setmana i el seu rastre es va situar als voltants del Santuari de la Mare de Déu del Far, a la comarca de la Selva. Tot i el desplegament d'un ampli dispositiu de recerca aquest passat dijous, quan va arribar la denúncia, els efectius no van poder localitzar cap indici determinant, i ara la investigació continua sota la direcció dels Mossos d'Esquadra.
El vehicle, clau per activar el dispositiu
La desaparició es va començar a investigar arran de la detecció d'un cotxe estacionat durant diversos dies al pàrquing del santuari. El vehicle feia almenys tres dies que era a l'aparcament, una circumstància que va fer sospitar que alguna cosa no anava bé.
Aquest fet va activar els protocols habituals en casos de possible desaparició. Tot i que el dispositiu es va desplegar dijous, el jove ja feia més d'una setmana que havia marxat de casa. La cronologia exacta dels seus moviments continua sota anàlisi, i els investigadors treballen per reconstruir els darrers dies abans que se'n perdés el contacte.
La periodista Tura Soler, en una informació publicada a El Punt Avui, ha avançat que va ser precisament la presència prolongada del vehicle al pàrquing el que va fer saltar les alarmes i va desencadenar la intervenció dels serveis d'emergència. També ha fet públic el seu nom i el seu veïnatge: Francesc Soriano, de Sallent.
Un entorn natural d'alta complexitat
El Santuari del Far és un dels miradors naturals més espectaculars del país. Situat al límit entre Osona, la Garrotxa i la Selva, ofereix vistes privilegiades sobre l'embassament de Susqueda i un paisatge de gran bellesa. Però aquesta singularitat també implica riscos.
Les cingleres que envolten la zona presenten desnivells pronunciats i trams de difícil accés. Hi ha camins forestals i senders excursionistes, però també espais abruptes on qualsevol recerca esdevé especialment complicada. Les diferències d'alçada són notables i la vegetació pot dificultar la visibilitat des de terra.
Aquesta orografia ha és un dels principals reptes per als equips d'emergència. A més, en aquest entorn s'hi han produït en el passat alguns suïcidis, una circumstància que els Mossos tenen en compte en el marc de les hipòtesis obertes, tot i que no hi ha cap confirmació sobre les causes de la desaparició del jove de Sallent.
Un desplegament intensiu amb mitjans aeris i especialitzats
Durant la jornada de dijous, els Bombers van participar activament en la recerca conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. Es va desplegar un ampli dispositiu que va incloure efectius terrestres, unitats canines i drons equipats amb càmeres tèrmiques per intentar detectar qualsevol rastre, especialment en zones de difícil accés o amb poca visibilitat.
També es van activar els GRAE (Grup d'Actuacions Especials), especialitzats en rescats de muntanya i intervencions en entorns complexos. La seva experiència és clau en espais amb cingleres, barrancs i terrenys escarpats com els que envolten el Far.
Els Mossos, per la seva banda, van utilitzar gossos ensinistrats per rastrejar possibles pistes a partir del vehicle localitzat. La combinació de mitjans aeris, tecnològics i humans va permetre inspeccionar àmplies àrees del terreny.
Malgrat l'esforç desplegat al llarg del dia, no es van trobar indicis concloents que permetessin avançar en la localització del jove. Davant aquesta situació, els Bombers van decidir aixecar el dispositiu actiu al final de la jornada, tot i que la investigació continua oberta.
La recerca se centra ara en entorns habituals
Un cop finalitzada la intervenció directa dels Bombers, la responsabilitat de la recerca recau plenament en els Mossos d'Esquadra. Els agents treballen ara en la revisió d'entorns coneguts o habituals per la persona desapareguda, així com en l'anàlisi dels seus darrers moviments.
Aquest tipus d'investigació combina la feina de camp amb la recopilació d'informació personal i relacional. Es revisen contactes, possibles desplaçaments previs i qualsevol dada que pugui ajudar a reconstruir què va passar des del 25 de febrer.
Els Mossos mantenen obertes totes les línies d'investigació i no descarten cap hipòtesi. L'objectiu prioritari és localitzar el jove i aclarir les circumstàncies de la seva desaparició.