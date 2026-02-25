En marxa un nou dispositiu dels Mossos a Manresa amb molta presència d'agents de paisà

Els Mossos d'Esquadra desenvolupen aquest dimecres a Manresa un nou dispositiu Tremall contra la tinença d'armes que, a banda de portar-se a terme en itinerància i simultàniament a diversos punts del Barri Antic, té una important participació de fures, o sigui, d'agents de paisà, que han intervingut a la plana de l'Om, plaça Valldaura, carrer del Cós, plaça Europa i plaça dels Drets, entre d'altres.
Els agents de la policia secreta estan acompanyats en alguns casos per agents, ja uniformats, de seguretat ciutadana, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i, també per agents de la Policia Local de Manresa. Com acostuma a passar en aquests dispositius, o en els Kampai -contra la reincidència- les identificacions i escorcolls acaben dirigint-se a un perfil molt concret de manresans. El dispositiu s'allargarà fins entrada la nit.
Què és el dispositiu Tremall?
Segons la policia catalana, el dispositiu Tremall té l'objectiu de fer prevenció en tinença d'armes i en multireincidència i furts. Per aquest motiu, generalment, fan aturades en punts que consideren més conflictius com el primer tram del passeig Pere III, i diversos punts del Centre Històric, o en establiments molt concrets.
Inicialment els dispositius Tremall eren estables, però en els darrers mesos s'han fet més dinàmics: els agents baixen dels vehicles o directament van a peu, fan identificacions i tornen a marxar.