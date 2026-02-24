El noi de 15 anys que havia desaparegut dilluns a la tarda entre Marganell i Castellbell i el Vilar ha estat localitzat sa i estalvi aquest dimarts al matí a Manresa. Segons han confirmat fonts policials, un indicatiu dels Mossos d'Esquadra l'ha identificat mentre caminava pel carrer cap a 3/4 d'11, posant fi a més de 16 hores d'intensa recerca a la zona boscosa a peu del massís de Montserrat.
La família havia denunciat la desaparició després de perdre-li la pista cap a les 6 de la tarda de dilluns. El jove havia sortit de Marganell amb la intenció d'anar caminant fins a Castellbell i el Vilar, en un trajecte d'uns set quilòmetres i mig. En veure que passaven les hores i no en tenien notícies, van donar l'alerta als serveis d'emergència cap a 3/4 de 8 del vespre.
Recerca durant tota la nit
Des d'aleshores, s'havia activat un ampli dispositiu de recerca amb efectius dels Mossos i dels Bombers, que han rastrejat durant tota la nit la zona boscosa a l'entorn de la carretera BV-1123. L'àrea presenta una orografia complexa, amb boscos de pi, desnivells pronunciats i diversos torrents que desemboquen a la riera de Marganell.
Aquest dimarts al matí el dispositiu s'havia intensificat amb dotze unitats terrestres, unitats canines, drons i efectius del GRAE, i estava previst incorporar-hi un helicòpter. També s'hi havien sumat la Guàrdia Municipal de Castellbell i el Vilar i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques per garantir cobertura sanitària en cas de localització.
Finalment, però, el menor ha estat localitzat fora de la zona de recerca i en bon estat de salut, fet que ha permès desactivar el dispositiu i ha portat tranquil·litat a la família després d'hores d'angoixa.