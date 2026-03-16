El Parc de l'Agulla es blinda: noves normes per salvar l'equilibri del llac

La Junta de la Séquia i Aigües de Manresa han aprovat un nou reglament d'activitats del parc de l'Agulla amb l'objectiu de reforçar la protecció del llac i garantir la qualitat de l'aigua potable. La normativa estableix noves restriccions per preservar aquest espai, que és clau en el sistema d'abastiment d'aigua de Manresa i dotze municipis més.
Un llac clau per a l'abastiment d'aigua
El llac de l'Agulla és una infraestructura hidràulica que serveix com a reserva d'aigua per al regadiu i per al subministrament d'aigua potable a Manresa i a dotze poblacions del seu entorn. Segons expliquen la Junta de la Séquia i Aigües de Manresa, el llac no és un espai recreatiu, sinó una peça essencial del sistema d'aigua potable del territori.
A més de la seva funció d'emmagatzematge, al llac s'hi desenvolupa una fase de pretractament natural abans de la potabilització. Mitjançant processos basats en la natura, com la retenció de nutrients o la reducció de matèria orgànica amb llits de macròfits flotants, es millora la qualitat de l'aigua abans que arribi a la planta potabilitzadora.
Prohibides activitats dins l'aigua
El nou reglament estableix que queda prohibida qualsevol activitat dins la làmina d'aigua del llac. Entre aquestes activitats hi ha la pesca i el bany, tant de persones com d'animals, que només es podran autoritzar en casos extraordinaris amb permís exprés dels serveis tècnics d'Aigües Manresa.
La normativa també prohibeix alimentar ànecs i altres animals salvatges. Segons els responsables del reglament, aquesta pràctica altera el comportament natural de la fauna i incrementa la càrrega orgànica de l'aigua.
L'impacte de les espècies invasores
Els estudis tècnics i els darrers buidats del llac indiquen que la presència majoritària d'espècies invasores, especialment la carpa, afecta l'equilibri ecològic del sistema.
Segons els informes, aquesta espècie remou els sediments del fons, incrementa la terbolesa de l'aigua i dificulta els processos naturals de filtració. Aquesta situació també perjudica la presència d'espècies autòctones que contribueixen a mantenir l'equilibri ecològic de l'ecosistema.
Segons expliquen des de la gestió del llac, un ecosistema amb biodiversitat autòctona saludable és més resilient i facilita els processos naturals de depuració, cosa que millora l'estabilitat de l'aigua abans del tractament a la potabilitzadora.
Un parc d'ús públic amb regulació
Malgrat les noves restriccions, el parc de l'Agulla continuarà sent un espai d'ús públic per a activitats de lleure compatibles amb la seva funció hidràulica.
El parc és una propietat privada però oberta a la ciutadania, i el nou reglament regula les pràctiques que poden afectar la qualitat de l'aigua o l'equilibri ecològic del llac. La normativa també estableix que determinades activitats que es vulguin desenvolupar dins l'espai hauran de comptar amb autorització prèvia.
Segons la Junta de la Séquia i Aigües de Manresa, la protecció d'aquest entorn natural és essencial perquè el llac forma part directa del sistema que garanteix l'aigua potable que arriba a les llars del territori.