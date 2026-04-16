Manresa aprova set noms de dones científiques per a nous espais públics

El ple de Manresa ha donat llum verda a la incorporació de set noms de dones científiques al nomenclàtor de la ciutat, en una iniciativa impulsada per alumnes de set escoles i emmarcada en el Pla d'Actuació Municipal. Totes set propostes han estat aprovades amb els vots a favor de tots els grups excepte Vox.
El ple valida la proposta educativa i participativa
El ple d'aquest dijous ha aprovat els set nous noms de set espais de Manresa en una proposta elaborada per alumnes de set centres educatius de la ciutat. La iniciativa, centrada en la incorporació de noms de dones científiques al nomenclàtor, s'emmarca en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2023-2027 i té com a objectiu promoure la igualtat de gènere i fer visibles referents femenins.
La presentació del dictamen ha anat a càrrec de cinc alumnes -tres noies i dos nois- de les escoles FEDAC Manresa i Renaixença, que han exposat davant el ple el treball realitzat. En total el projecte ha comptat amb la participació de set escoles: Valldaura, l'Espill, Les Bases, La Flama, Bages, FEDAC Manresa i la Renaixença, amb la implicació directa de l'alumnat de 5è de primària.
Els infants han participat en tallers sobre igualtat i drets laborals, amb la voluntat de fomentar vocacions científiques, especialment entre les nenes, i reflexionar sobre la manca de presència femenina en espais públics.
Set espais amb noms de referents femenins
El ple ha aprovat que el passatge entre el carrer del Bruc i el carrer del Canonge Muntanyà passi a dir-se passatge d'Alice Guy; que la rotonda situada al costat de l'escola Les Bases, al final de l'avinguda Universitària, adopti el nom de rotonda Rosalind Franklin; que el parc interior d'illa entre el carrer del Cós i la carretera de Cardona sigui el parc de Hedy Lamarr; que la plaça ubicada al carrer de la Sèquia, al final del carrer de Sant Ramon, es denomini plaça de Mary Anning; que la plaça entre el carrer Sant Llàtzer i el carrer Maria Aurèlia Capmany porti el nom de plaça d'Ignàsia Salvans Casas; que la plaça entre el carrer Sant Magí i el carrer d'Oms i de Prat sigui la plaça de Montserrat Bobé i Marsal, i que l'actual passatge de Bernat Oller passi a anomenar-se passatge de Cecilia Payne.
Un projecte amb votació ciutadana
La iniciativa es va donar a conèixer públicament amb l'exposició Dones científiques als carrers, que es va poder visitar entre el 27 de maig i el 15 de juny de 2025 a l'Espai Plana de l'Om. La mostra recollia les biografies de deu científiques proposades pels alumnes.
Paral·lelament, es va obrir un procés de votació ciutadana a través de la plataforma Decidim Manresa, que va registrar 376 vots. Entre els noms més votats hi havia Alice Guy, Cecilia Payne, Rosalind Franklin i Hedy Lamarr, juntament amb altres figures com Mary Anning, Caroline Herschel, Maria Winkelmann i les metgesses manresanes Ignàsia Salvans Casas i Montserrat Bobé i Marsal.
Un pas més en la feminització del nomenclàtor
Amb aquesta aprovació, Manresa continua avançant en la incorporació de noms femenins al seu nomenclàtor. Totes deu científiques passaran a formar part del registre oficial de la ciutat i els seus noms s'aniran assignant progressivament a nous espais públics seguint l'ordre de votació. Aquesta acció s'afegeix a altres incorporacions recents que han ampliat la presència de dones al mapa urbà de la ciutat en els darrers anys.