Clara Peya torna al Kursaal amb «Nuca», un viatge musical sobre la soledat i l'empatia

La pianista i compositora Clara Peya tornarà aquest divendres, 29 de maig, a la sala gran del Kursaal de Manresa per presentar-hi el seu nou treball, Nuca, una proposta musical que reflexiona sobre la soledat i la necessitat de reconnectar amb els altres en un context marcat per la incertesa i la desconfiança social.
El concert començarà a les 8 del vespre i suposarà el retorn de l'artista de Palafrugell al teatre manresà després que el 2023 hi presentés HaraKiri, un espectacle centrat en la reflexió sobre el suïcidi.
Una proposta per "retrobar-nos"
Amb Nuca, Clara Peya planteja "una aposta per retrobar-nos" i per "inventar noves fórmules per ajuntar-nos entre desconeguts, entre diferents". El nou espectacle gira al voltant de la necessitat d'entrenar "la musculatura de l'empatia" davant d'uns discursos socials que, segons la proposta artística, sovint inciten "a la desconfiança, al replegament i a la deshumanització dels altres".
La compositora manté el seu llenguatge musical personal i transparent en una proposta que combina ritmes contemporanis, textures electròniques i cadències clàssiques amb naturalitat.
Sensibilitat urbana i potència íntima
La música de Clara Peya es caracteritza per un estil visceral i coherent que defuig els tòpics i construeix un univers propi des de l'honestedat i la intensitat emocional. Cada peça es presenta com "un diàleg immediat" en què la pianista construeix la música "des de dins", mantenint una estreta connexió amb el públic.
Les entrades per assistir al concert tenen un preu únic de 20 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.