La Trobada de Diables omplirà el Barri Antic en el 40è aniversari dels Diables de Manresa

Manresa viurà aquest dissabte una nova edició de la Trobada de Diables, que enguany tindrà un caràcter especialment simbòlic coincidint amb el 40è aniversari dels Diables de Manresa. La cita reunirà al Barri Antic diverses colles convidades i convertirà el centre històric de la ciutat en un gran escenari de foc, tabals i cultura popular.
Una edició especial pels 40 anys del grup de diables de Xàldiga
La trobada està organitzada pels Diables de Manresa i els Diablons de Manresa de Xàldiga Tallers de Festa, i commemora les quatre dècades de trajectòria de la colla manresana, fundada l'any 1986.
En aquesta edició hi participaran també els Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú i la Colla de Diables d'Esparreguera, que compartiran cercavila i espectacle amb els amfitrions.
La jornada començarà a 2/4 de 7 de la tarda a l'Anònima, on la regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, donarà la benvinguda a les colles participants.
Recorregut de foc pel Barri Antic
L'activitat festiva continuarà a partir de les 9 del vespre amb una tabalada inicial per escalfar l'ambient abans de l'inici del recorregut de foc, previst per a les 10 des de la plaça Gispert.
La cercavila passarà per diversos carrers i places del Barri Antic, entre els quals el carrer Talamanca, el passeig de la República, la plaça Llisach, el carrer de les Piques, el carrer Sant Miquel, la plaça Pedregar, la plaça del Carme i el carrer Cap del Rec, fins arribar a la plaça Major, on es farà l'espectacle final de cloenda.
Durant tota la tarda i nit hi haurà afectacions de trànsit i estacionament als carrers del recorregut. A partir de les 2 del migdia quedarà prohibit estacionar-hi i des de les 9 del vespre es restringirà la circulació de vehicles fins al final de la celebració.
Recomanacions de seguretat
Amb motiu de l'ús de material pirotècnic, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha emès un ban amb recomanacions per als veïns i participants. Entre les mesures indicades hi ha abaixar persianes, tancar finestres i balcons, protegir vidres, recollir tendals i retirar elements inflamables dels balcons. També es recomana no deixar animals als balcons ni tirar aigua durant el desenvolupament de la cercavila.
Pel que fa a les persones que participin o segueixin el correfoc de prop, es recomana portar roba de cotó de màniga llarga, pantalons llargs, mocador i barret resistent, així com protegir-se els ulls i les orelles. L'organització recorda la importància de seguir les indicacions dels diables i no manipular material pirotècnic.
L'esdeveniment comptarà amb presència d'una ambulància durant tot el recorregut per atendre qualsevol incidència.