Poesia, vitralls i dibuix ompliran la Torre Lluvià aquest diumenge al matí

La Torre Lluvià de Manresa acollirà aquest diumenge 31 de maig un matí d'activitats culturals que combinaran poesia, música, vitralls i dibuix en diferents espais de l'equipament i el seu entorn.
La proposta central serà un espectacle poètic dedicat a Els fruits saborosos de Josep Carner, amb la participació de Noemí Salvador al cant i la percussió i Ton Armengol Puig com a rapsode. L'acte es farà a l'interior de la Torre a causa de la calor prevista i funcionarà amb el sistema de taquilla inversa.
Noemí Duran Salvadó, coneguda artísticament com a Noemí Salvador, és escriptora, cantant i investigadora vinculada a la Universitat de Barcelona i a la Universidad de Antioquia de Medellín. També és fundadora de l'espai cultural La Casa Voladora i de la companyia artística La In.Quieta.
Per la seva banda, Ton Armengol Puig és poeta, rapsode i artista, impulsor del col·lectiu dirVersos i membre de l'equip assessor del festival Tocats de Lletra de Manresa. També és comissari de Versus, al CACiS de Calders.
Taller de vitralls
Paral·lelament, a l'edifici annex de les tines s'hi farà el segon taller de vitralls dirigit per Sílvia Sagués Lleonart. L'activitat tindrà lloc de les 10 del matí a les 2 del migdia i consistirà en la creació de vitralls inspirats en elements modernistes de la Torre Lluvià. Les places per participar-hi ja estan exhaurides.
Trobada d'Urban Sketchers Bages
La jornada també coincidirà amb una trobada organitzada per Urban Sketchers Bages, prevista entre les 10 del matí i 2/4 d'1 del migdia. Els participants dibuixaran i pintaran diferents espais interiors i exteriors de la Torre Lluvià, així com el paisatge i l'activitat humana de l'entorn.