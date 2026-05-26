Nous treballs al col·lector de salmorres de Súria per incidències al tram del Fusteret i la Pobla

Operaris de l'empresa Sorigué, concessionària de l'explotació del col·lector de salmorres, treballen aquests dies en diversos punts del tram del col·lector situat entre el Fusteret i el pont de la Pobla, a Súria, arran d'incidències detectades en aquesta infraestructura d'evacuació de salmorres procedents de l'activitat minera, segons explica l'entitat ambientalista Montsalat.
Els treballs inclouen moviments de terres amb excavadores, obertura de rases i el desplegament de camions cisterna i de transport de materials a l'entorn de les ribes del Cardener.
Instal·len una canonada provisional
Segons ha observat l'entitat ambientalista Montsalat, les actuacions se centren en diversos punts del col·lector soterrat, on s'han obert grans forats al costat de tapes d'accés i en alguns trams de la conducció.
Paral·lelament, s'està instal·lant una canonada provisional de polietilè negre que ha de funcionar com a bypass temporal del tram afectat. Aquesta conducció ja connecta diversos punts del col·lector a banda i banda del Cardener, travessant el riu pel pont de la Pobla, i es preveu que s'allargui en direcció a Antius.
Durant les obres també s'està fent transport de salmorra amb camions cisterna.
Nivells elevats de clorurs al Cardener
Montsalat assegura que el mateix dia en què s'han registrat les imatges de les obres, aquest dimarts 26 de maig, ha analitzat l'aigua del Cardener a Antius amb un resultat de 415 mg/l de clorurs. La mateixa mesura a la ribera de Coaner, abans d'arribar a Súria, dona un resultat de només 100 mg/l de clorurs.
L'entitat recorda que el límit orientatiu habitual per a aigües destinades a potabilització és de 250 mg/l de clorurs.
El col·lector, objecte d'incidències recurrents
El tram del col·lector situat entre el Fusteret i la Pobla ha estat objecte de diverses incidències al llarg dels darrers anys. Es tracta d'un punt situat en una zona topogràficament baixa del recorregut del col·lector de salmorres, infraestructura construïda per transportar les aigües salines derivades de l'activitat minera del Bages cap al mar.
En el mateix comunicat, Montsalat també fa referència al creixement del runam salí del Fusteret i reclama una revisió de la gestió ambiental vinculada a l'activitat minera i a la salinització del riu Cardener.