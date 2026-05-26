L'agressió tumultuària de 2017 al pati del Kursaal arriba a judici nou anys després

Nou anys després de l'agressió tumultuària que va deixar un jove ferit molt greu al pati del Kursaal de Manresa, l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà a partir del pròxim 2 de juny els sis acusats que en el moment dels fets ja eren majors d'edat. La Fiscalia considera els fets constitutius d'un delicte de lesions agreujades i demana 12 anys de presó per a cadascun dels processats.
Els fets es remunten al 25 de juny del 2017, quan, segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, tres amics caminaven pel Passeig Pere III i es va iniciar una discussió amb un grup de menors d'edat. Progressivament, s'hi van afegir més persones, entre elles els ara acusats, fins a envoltar els tres joves amb actitud intimidatòria.
Perseguits fins al pati del Kursaal
Davant la situació, els tres amics van intentar refugiar-se a la terrassa del bar d'estiu del pati del Kursaal. Segons sosté Fiscalia, els agressors els van perseguir fins a la zona de les rampes interiors del recinte.
A banda d'altres agressions menors anteriors, l'escrit relata que un dels processats va propinar un fort cop de puny a una de les víctimes, que va impactar contra una columna i va caure desplomada a terra. A continuació, diversos acusats li haurien donat cops i puntades de peu mentre es trobava immòbil i sense possibilitat de defensar-se.
Seqüeles permanents greus
Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir un traumatisme cranioencefàlic greu, fractures cranials, hematomes i múltiples lesions severes. Va ingressar quatre dies a l'UCI i va necessitar 394 dies per recuperar-se.
La Fiscalia assenyala que li han quedat seqüeles permanents importants, entre les quals trastorns cognitius i neuropsicològics greus, alteracions de memòria i concentració, episodis d'irritabilitat i apatia, trastorns del son, canvis de personalitat i pèrdua d'olfacte amb alteracions gustatives.
Agreujant de traïdoria
El ministeri públic considera que els acusats van actuar "de comú acord" i amb voluntat de menyscabar la integritat física de la víctima. A més, aprecia l'agreujant de traïdoria pel fet que l'agressió es va produir quan el jove es trobava en una situació d'indefensió.
A banda de la pena de presó, Fiscalia també demana que els processats no puguin apropar-se ni comunicar-se amb la víctima durant un període superior en vuit anys a la condemna que eventualment se'ls imposi.
Reclamen 250.000 euros d'indemnització
En concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal reclama que els acusats indemnitzin conjuntament la víctima amb 50.000 euros pels danys morals i les lesions causades, i amb 200.000 euros més per les seqüeles permanents derivades de l'agressió.
Els fets ja van comportar, l'any 2017, la detenció de diversos menors d'edat per part dels Mossos d'Esquadra. El judici que començarà el pròxim 2 de juny se centrarà únicament en els acusats que en aquell moment eren majors d'edat.