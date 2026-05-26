Confinament per un núvol de clor al polígon de Bufalvent de Manresa

Protecció Civil ha activat aquest dimarts al matí el pla PLASEQCAT per una fuita de clor a l'empresa Aqualimp, situada al polígon industrial de Bufalvent de Manresa, i ha demanat el confinament de les persones que es trobin a les naus pròximes.
L'avís s'ha fet públic quan faltaven deu minuts per a les 8 del vespre a través de les xarxes socials de Protecció Civil, que ha informat que hi ha operatius treballant a la zona.
Una reacció química en un contenidor exterior
Segons les primeres informacions facilitades pels Bombers, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria reaccionat químicament generant un núvol de fum. Per actuar-hi, els Bombers han activat 15 dotacions, entre les quals hi ha el Furgó de Risc Químic.
Protecció Civil ha recomanat el confinament si es noten molèsties pel fum generat i ha demanat a la població que no s'acosti a la zona tant per precaució com per facilitar la feina dels equips d'emergència.
El clor pot provocar irritacions i problemes respiratoris
Els núvols de clor poden provocar afectacions respiratòries i irritacions als ulls, al nas i a la gola, especialment en exposicions elevades o prolongades. En alguns casos també poden causar tos, dificultat per respirar o mareig.
Per aquest motiu, Protecció Civil recomana a les persones de la zona que es confinin en espais interiors, tanquin portes i finestres i evitin desplaçar-se a l'entorn del polígon mentre duri l'emergència.
Els serveis d'emergència treballen per reduir el núvol
Els operatius treballen per contenir el núvol químic i reduir-ne els efectes. El pla PLASEQCAT és el protocol d'emergències per accidents químics a Catalunya.