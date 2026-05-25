La CGT reclama transparència sobre el cartró recollit a Manresa

La secció sindical de la CGT a FCC Medio Ambiente ha denunciat públicament la manca de transparència de l'Ajuntament de Manresa sobre el destí final del cartró domiciliari recollit al Centre Històric i part dels barris exteriors de la ciutat mitjançant el sistema de càrrega posterior.
El sindicat assegura que ha sol·licitat en dues ocasions documentació al consistori per acreditar que s'està exercint el control i la traçabilitat d'aquesta fracció de residus, tal com estableix la normativa en matèria de gestió de residus, transparència i bon govern.
La CGT apunta a possibles abocaments fora de la comarca
Segons la secció sindical, l'Ajuntament no ha facilitat fins ara la documentació requerida ni informació suficient per verificar quin és el tractament real del cartró recollit selectivament.
La CGT considera especialment greu aquesta situació perquè, segons afirma, "els indicis disponibles i les dades de caracterització" apuntarien que la totalitat del cartró domiciliari procedent del Centre Històric i part dels barris exteriors "podria estar sent eliminat sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca" en lloc de destinar-se al reciclatge.
El sindicat assegura que es tractaria de més de 400.000 quilos de cartró separats selectivament per la ciutadania, una xifra que considera d'alt impacte ambiental i econòmic.
Crítiques a la manca d'informació pública
La CGT recorda que la ciutadania assumeix un cost econòmic creixent amb la taxa d'escombraries i que l'increment d'aquest impost s'ha justificat per la necessitat de millorar els nivells de reciclatge i complir els objectius ambientals europeus i catalans.
En aquest sentit, el sindicat afirma que, si es confirmés que aquesta fracció acaba en dipòsits controlats, "quedaria en evidència el discurs institucional sobre reciclatge i sostenibilitat".
La secció sindical també apunta que, en cas de confirmar-se els fets, l'Ajuntament podria incórrer en possibles incompliments legals relacionats amb la traçabilitat, supervisió i control del destí final dels residus, així com de la normativa de transparència i bon govern.
Petició d'una auditoria independent
Entre les demandes plantejades, la CGT reclama la publicació immediata de tota la documentació relativa a la traçabilitat i tractament final del cartró recollit, la identificació de les plantes de transferència i tractament utilitzades, els certificats de recepció i tractament final i la realització d'una auditoria pública i independent sobre la gestió d'aquesta fracció de residus.
El sindicat també anuncia que presentarà una denúncia davant la GAIP per l'"incompliment reiterat" de la normativa de transparència i bon govern per part de l'Ajuntament de Manresa i assegura que continuarà investigant aquests fets "per totes les vies possibles".