Societat

Manresa modifica el mur del Casino per preservar un om singular de més de 40 anys

Les obres, amb un pressupost de 18.227 euros, busquen garantir la seguretat dels vianants i afavorir el creixement de l'arbre

  • Om històric que obligarà a actuar en el mur del jardí del Casino -

Publicat el 25 de maig de 2026 a les 14:29

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs de modificació del mur que envolta el jardí del Casino, al carrer de l'arquitecte Oms, després que aquesta estructura hagués començat a inclinar-se a causa del creixement de les arrels d'un om de més de 40 anys. El deteriorament progressiu del mur representava un risc per als vianants i ha obligat a intervenir per garantir la seguretat i preservar alhora aquest arbre singular.

L'om està catalogat com a Element Botànic d'Interès Municipal (EBIM) dins el Catàleg i Pla Especial Urbanístic de Protecció dels Arbres de la ciutat. Es tracta d'un exemplar únic a Manresa, ja que va sobreviure a la plaga de grafiosi que fa dècades va afectar gran part dels oms del país. A més, l'edifici del Casino està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) pel seu valor arquitectònic, artístic, històric i social.

Una actuació en dues fases

Els treballs es desenvoluparan en dues fases. La primera consistirà en el trasllat del mur existent i la instal·lació d'un tancament provisional amb una malla adaptada a la forma de l'escocell. Aquesta estructura quedarà fixada amb tensors i platines als laterals del mur i ancorada al terreny.

També es preveu l'enderrocament d'una part de la vorera per ampliar l'espai de l'escocell i facilitar el desenvolupament de les arrels de l'arbre. El nou perímetre quedarà delimitat amb una platina d'acer galvanitzat a la banda del carrer i amb una rigola similar a l'existent a la banda del jardí.

Una nova tanca semicircular

La segona fase inclourà la instal·lació d'una nova tanca semicircular de 2,10 metres d'alçada i 3,30 metres de radi. Aquesta estructura estarà feta amb xapa metàl·lica ondulada i perforada, pensada per oferir privacitat sense impedir completament la visibilitat de l'interior del jardí segons la incidència de la llum.

L'actuació té una durada prevista de sis setmanes i un pressupost de 18.227 euros.

