La PAHC Bages es prepara per «defensar fins al final» el Bloc 8 davant de noves ordres de llançament

La situació del Bloc 8 del passatge Tudela de Manresa torna a entrar en una fase d'incertesa després que hagi finalitzat el termini de tanteig i retracte sense que cap administració ni entitat hagi adquirit l'immoble. La PAHC Bages ha alertat que els procediments judicials per expulsar les famílies residents s'han reobert i que, per tant, podria arribar una nova ordre de desnonament "en qualsevol moment".
El bloc continua sense comprador
Segons ha explicat la PAHC Bages, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya era l'actor que, inicialment, havia iniciat el procés per comprar l'edifici, en una operació amb participació de l'Ajuntament de Manresa i d'una fundació privada. Tanmateix, la compra finalment no s'ha materialitzat. La plataforma atribueix el bloqueig a la decisió de Promontòria, filial del fons Cerberus i propietària de l'immoble, d'incrementar el preu de venda en 200.000 euros respecte a les primeres negociacions.
Segons la PAHC, l'Agència de l'Habitatge els ha traslladat que no pot adquirir el bloc perquè considera que el nou import respon a un "preu especulatiu". Aquest escenari ha deixat les famílies residents sense una solució estable i ha reactivat la pressió judicial sobre l'edifici.
Tornen els procediments judicials
La principal novetat és que, un cop esgotat el període legal de tanteig i retracte, s'han reobert els procediments judicials vinculats als desnonaments. Això implica que el jutjat podria fixar noves dates de llançament per a les famílies que viuen al bloc.
Des de la PAHC asseguren que l'Agència de l'Habitatge s'ha compromès a mantenir obertes les negociacions amb la propietat, però remarquen que no existeix cap garantia que aquestes converses serveixin per paralitzar eventuals desnonaments.
"La situació és d'incertesa total", lamenten des de la plataforma, que considera que el conflicte entra ara en una nova etapa especialment delicada.
La PAHC anuncia resistència
Davant aquest escenari, la PAHC Bages ha advertit que mantindrà la mobilització per evitar qualsevol expulsió. La plataforma assegura que defensarà el Bloc 8 "fins al final" i que no permetrà que cap família es quedi al carrer.
L'entitat reclama a l'Agència de l'Habitatge i a la propietat que arribin a un acord definitiu per garantir una solució habitacional per a tots els veïns de l'edifici.
El Bloc 8 s'ha convertit durant els darrers mesos en un dels principals símbols locals del conflicte pel dret a l'habitatge. El febrer passat, un ampli dispositiu ciutadà convocat per la PAHC va aconseguir aturar el tercer intent de desnonament d'una de les famílies residents, en una mobilització que va reunir centenars de persones davant de l'edifici.
Actualment, al bloc hi viuen sis famílies amb vuit menors. Malgrat la suspensió dels desnonaments aconseguida aleshores, la manca d'un acord de compra deixa ara el futur dels residents novament pendent de les decisions judicials i de les negociacions entre administracions i propietat.