L'Alcalde als Barris farà parada dilluns a Torre Santa Caterina

El barri de Torre Santa Caterina serà aquest dilluns 25 de maig l'escenari d'una nova edició del programa L'Alcalde als Barris, una iniciativa de proximitat impulsada per l'Ajuntament de Manresa per recollir inquietuds i propostes de la ciutadania directament sobre el terreny.
La trobada començarà a les 3 de la tarda a l'esplanada de la Torre i comptarà amb la participació de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, del regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, i de la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero.
Neteja i prevenció d'incendis, entre els temes destacats
Durant la sessió es preveu abordar qüestions relacionades amb la neteja de voreres, carreteres i camins de la zona de Santa Caterina, així com l'estat de l'esplanada de la Torre, especialment amb l'objectiu de minimitzar el risc d'incendi de cara a l'estiu.
També es tractaran altres aspectes vinculats al manteniment urbà, com els asfaltatges o l'enllumenat, a més de les propostes i demandes que plantegin els mateixos veïns i veïnes del barri.
Setzena trobada del mandat
La jornada de dilluns serà la setzena edició del programa L'Alcalde als Barris durant el mandat 2023-2027. Fins ara, la iniciativa ja ha passat per barris i sectors com la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Vell, Mion-Puigberenguer, les Escodines, Cal Gravat, les Cots-Guix-Pujada Roja i Passeig i Rodalies.
El projecte té com a objectiu afavorir un contacte directe entre el govern municipal i la ciutadania per conèixer de primera mà la realitat dels barris i detectar necessitats i possibles millores.