La comunitat educativa del Bages celebrarà dissabte la Manifesta per defensar l'escola pública

Manresa acollirà aquest dissabte la Manifesta, la festa educativa del Bages, una jornada oberta a tota la ciutadania impulsada per l'Assemblea Educativa del Bages per reivindicar l'educació pública i denunciar la situació que viuen escoles i instituts de Catalunya. La trobada combinarà activitats culturals, espais de debat i actes reivindicatius amb l'objectiu de reforçar el suport social a la vaga educativa convocada pel pròxim 27 de maig. El Manifesta es portarà a terme a l'Anònima.
Una jornada per denunciar la situació dels centres educatius
La Manifesta reunirà durant tot el dia alumnat, famílies, docents, personal educatiu i ciutadania interessada a conèixer les reivindicacions del moviment educatiu. Segons l'organització, la jornada neix amb la voluntat de traslladar al conjunt del Bages la preocupació per la situació "crítica" que viuen els centres educatius.
L'Assemblea Educativa del Bages denuncia que el Govern continua sense donar resposta als problemes estructurals del sistema educatiu, com la massificació de les aules, la manca de recursos i la sobrecàrrega laboral del personal docent i educatiu. En aquest sentit, consideren "insuficient i inacceptable" la proposta presentada aquesta setmana per l'executiu català per abordar el conflicte.
Les entitats impulsores també recorden que el mateix Ajuntament de Manresa ha reconegut recentment la saturació que pateixen diversos centres educatius de la ciutat.
Activitats culturals, tallers i espais de debat
La programació de la Manifesta inclourà activitats per a totes les edats amb un marcat caràcter participatiu i reivindicatiu. Entre les propostes previstes hi haurà una trobada de gegantons casolans, tallers de pancartes amb Joan Turu, danses tradicionals, espais de debat sobre educació, un dinar popular i solidari i la presentació de la Caixa de Resistència Educativa de Catalunya (CREC).
La jornada també comptarà amb actuacions de l'alumnat de l'Institut Lluís de Peguera, poesia combativa, tallers de freestyle i rap amb Versembrant, ball de bastons i diversos concerts.
Suport a la vaga educativa del 27 de maig
Des de l'organització expliquen que la trobada també vol servir per "agafar forces" de cara a la vaga educativa convocada pel pròxim 27 de maig, que preveuen que tingui un seguiment ampli arreu del país.
L'Assemblea Educativa del Bages defensa que la lluita per una educació pública "digna i de qualitat" va més enllà de la comunitat educativa i interpel·la tota la societat. "Defensem el futur dels infants i joves, la cohesió social i el dret universal a una educació pública de qualitat", asseguren.