Docents del Bages escalfen la vaga amb talls i accions als carrers de la comarca

Els docents del Bages han intensificat aquest dimecres les protestes prèvies a la vaga convocada per al 12 de maig amb una jornada d'accions reivindicatives i talls de carrers en diversos punts de la comarca. El col·lectiu ha volgut visibilitzar el malestar acumulat i advertir el Departament d'Educació que el conflicte continua obert davant la manca de respostes a les seves demandes.
Pressió als Serveis Territorials
Un dels moments més destacats de la jornada s'ha produït a Manresa, on representants sindicals de CGT, USTEC i la Intersindical han accedit a la seu dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central. Durant la trobada amb la direcció, han traslladat el descontentament del professorat i han reclamat solucions immediates per millorar les condicions del sistema educatiu.
Els sindicats asseguren que les seves reivindicacions "són de mínims" i insisteixen que la situació actual és insostenible si no es prenen mesures urgents.
Cinc demandes clau
El col·lectiu docent ha estructurat les seves reclamacions en cinc grans eixos. En primer lloc, reclamen menys burocràcia per poder centrar-se en la tasca pedagògica. També exigeixen millores salarials que permetin recuperar poder adquisitiu i el reconeixement dels estadis als sis anys.
A més, demanen més democràcia interna als centres, amb la derogació dels decrets de plantilles i processos de selecció més transparents. Un altre punt clau és la reducció de ràtios per aula, amb l'objectiu de garantir una atenció més personalitzada a l'alumnat. Finalment, reclamen més recursos per fer efectiva una escola inclusiva, amb més personal i pressupost.
Talls i accions simbòliques
La jornada ha tingut incidència directa en la mobilitat, especialment a Manresa, amb talls de trànsit davant d'instituts com el Lluís de Peguera, Cal Gravat i el Pius Font i Quer. Aquestes accions han volgut portar el conflicte fora dels centres educatius i fer-lo visible a la ciutadania.
També s'han dut a terme iniciatives simbòliques en altres punts de la comarca. A Sant Fruitós de Bages, docents de l'Institut Gerbert d'Aurillac han format un 6% humà per denunciar l'incompliment del percentatge d'inversió educativa que estableix la Llei d'Educació de Catalunya.
Les mobilitzacions s'han estès a altres municipis com Súria, Santpedor o Monistrol de Montserrat, així com a centres de Manresa com l'escola Valldaura, evidenciant que el malestar és generalitzat a tot el territori.
Cap a una nova jornada de vaga
Aquestes accions arriben després de les vagues del mes de març i en un context en què, segons els sindicats, no s'han produït avenços significatius en les negociacions amb l'administració. El professorat considera que les seves demandes continuen sense resposta i que cal augmentar la pressió.
En aquest sentit, el col·lectiu ja mira cap al 12 de maig, data en què està convocada una nova jornada de vaga que podria tenir un ampli seguiment. "Avui hem avisat, el dia 12 aturarem el Bages i tot el país per una educació pública de qualitat", han advertit des de les assemblees de docents.