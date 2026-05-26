La Diputació instal·la sistemes de control digital de l'aigua a Artés i Avinyó

La Diputació de Barcelona ha impulsat la implantació de sistemes de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua dels municipis d'Artés i Avinyó. En el conjunt de la demarcació, el programa ha permès instal·lar 343 aparells de telecontrol en 59 municipis, amb una inversió global de 548.554,21 euros.
Segons les dades facilitades per la Diputació, aquest suport ha beneficiat una població total de 209.153 habitants, ja que el manteniment i la millora de les xarxes d'abastament d'aigua potable són clau per garantir-ne la qualitat i reduir el malbaratament.
El vicepresident quart de la Diputació i diputat d'Infraestructures, Equipaments i Patrimoni Arquitectònic, Marc Castells, ha destacat que "justament és a través dels serveis bàsics locals que els ajuntaments construeixen la seva part dels drets de ciutadania i consoliden la democràcia en el dia a dia".
Ajuts per a municipis petits
El suport econòmic s'ha canalitzat a través del Catàleg de serveis, adreçat a municipis o entitats municipals descentralitzades de fins a 20.000 habitants, amb un ajut màxim de 10.000 euros per municipi.
Un cop instal·lats els sistemes, 22 dels 59 municipis participants han pogut obtenir dades comparatives. En aquests casos, s'ha registrat un estalvi global de 878.199 metres cúbics d'aigua l'any, així com un estalvi econòmic superior als 870.000 euros, tenint en compte un cost mitjà d'1 euro per metre cúbic d'aigua.