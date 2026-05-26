El Consell Comarcal del Bages obre les sol·licituds de transport i menjador escolar per al curs 2026-27

El Consell Comarcal del Bages ha informat que des d'aquest dimecres 27 de maig ja es podran presentar les sol·licituds per accedir als serveis de transport escolar i menjador escolar preceptiu per al curs 2026-2027.
Aquests serveis s'adrecen a l'alumnat d'educació infantil, primària i secundària dels centres públics de la comarca, d'acord amb els criteris establerts pel Departament d'Educació i Formació Professional.
Transport obligatori per manca d'oferta educativa al municipi
El servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal inclou diferents modalitats. Entre aquestes hi ha el transport obligatori, destinat a l'alumnat que no disposa d'oferta educativa al seu municipi i que s'ha de desplaçar a un centre situat en una altra població.
En aquests casos, l'alumnat que té reconegut el dret al transport escolar obligatori també té reconegut el servei de menjador escolar preceptiu, sempre que es compleixin els criteris fixats pel Departament.
Pel que fa al menjador escolar, el Consell Comarcal només gestiona els centres que tenen delegada aquesta competència a l'ens comarcal.
Calendari de renovacions i noves sol·licituds
Les renovacions es podran tramitar del 27 de maig al 19 de juny. Aquest període està destinat a l'alumnat que manté el mateix centre educatiu i la mateixa parada de transport que durant el curs 2025-2026.
Pel que fa a les noves sol·licituds, el termini s'obrirà del 8 de juny al 3 de juliol de 2026. Aquest període inclou l'alumnat de nova matrícula en ensenyaments obligatoris, els casos de canvi de centre determinat pel Departament d'Educació i Formació Professional, les peticions de places vacants en centres no determinats pel Departament, l'alumnat d'estudis postobligatoris i també les sol·licituds de transport de places vacants per a persones adultes.
Possibilitat de presentar peticions fora de termini
El Consell Comarcal recorda que les famílies també podran presentar sol·licituds fora de termini, tot i que en aquests casos no es podrà garantir la disponibilitat del servei a l'inici del curs escolar. Aquestes peticions quedaran en espera fins que es pugui completar la seva tramitació i confirmar-ne la disponibilitat.
Per obtenir més informació o tramitar les sol·licituds, les famílies poden consultar el web del Consell Comarcal del Bages o adreçar-se al canal d'atenció ciutadana de l'ens comarcal.