La Pirinaica pretén alinear la portera del juvenil amb l'equip masculí davant la falta de porters

La FC Pirinaica de Manresa es planteja fer un pas inèdit aquest dissabte a les sis de la tarda en el darrer partit de lliga del seu juvenil B masculí contra el Súria. L'entitat de la Mion té la intenció d'alinear sota els pals la Greta Brunet, la portera titular del seu juvenil femení. La decisió no neix d'una voluntat de buscar un conflicte o un enfrontament institucional amb la Federació Catalana de Futbol (FCF), sinó d'una necessitat logística extrema: l'equip de nois es va quedar sense porter a la plantilla el passat mes de març per una greu lesió de llarga durada.
Des d'aleshores, el club ha viscut un autèntic calvari per cobrir la porteria del juvenil B, havent de recórrer a solucions d'emergència setmanals que han inclòs l'ajuda de porters d'altres categories o, fins i tot, posar jugadors de camp a fer de porters improvisats. Davant d'un partit del tot de tràmit -on la Pirinaica ja té assegurada la vuitena plaça i el Súria acabarà cuer sigui quin sigui el resultat-, el club veu en aquesta jornada l'escenari ideal per resoldre la falta d'efectius i, de pas, premiar el compromís de la Greta, que porta tres mesos entrenant amb els nois. Ara, la viabilitat del debut quedarà en mans de la flexibilitat i la comprensió que l'estament arbitral i la Federació apliquin davant d'aquesta situació de força major.
Una odissea sota els pals: la necessitat extrema del juvenil B
La gènesi del problema es remunta al passat 1 de març, data clau per a l'entrenadora del juvenil B masculí, Glimmert Acuña. Aquell dia, l'únic porter de què disposava la plantilla va patir una greu lesió que el va apartar definitivament dels terrenys de joc per a la resta de la temporada. Sense ningú sota els pals, la gestió diària i els entrenaments queien en picat, comprometent la preparació dels nois.
Per resoldre les jornades de lliga, Acuña va haver de recórrer al porter del juvenil A de l'entitat, però aquesta via d'emergència topava aviat amb un mur reglamentari implacable: la normativa de la FCF estipula que un futbolista de categoria superior no pot disputar més de deu partits amb l'equip inferior sense perdre la seva llicència original. Davant d'aquest abisme administratiu, el club va activar tots els mecanismes possibles. Es va contactar de manera formal amb diversos clubs de la comarca per intentar la incorporació d'algun porter que no jugués gaire en els seus respectius equips, però l'acord va ser del tot impossible. La situació va arribar a extrems tan crítics que l'entrenadora va haver de recórrer de manera puntual al porter de l'equip infantil i, fins i tot, col·locar jugadors de camp habituals fent de porters improvisats, amb el risc evident que això comportava per a la integritat del grup.
Tres mesos de constància: el premi al compromís de Greta Brunet
Va ser precisament enmig d'aquesta crisi de recursos quan va aparèixer la figura de Greta Brunet, portera del juvenil femení de la Pirinaica. Amb una generositat lloable cap al seu club, la Greta va fer una passa endavant fa tres mesos i es va oferir per incorporar-se a les sessions dels nois, garantint així que el juvenil B pogués entrenar-se amb normalitat. Això ha requerit un gran esforç per part de la jugadora, doblant el seu volum de treball: ha mantingut els entrenaments i partits amb el seu equip d'origen, el femení dirigit per Bernat Brunet, alhora que ajudava els nois entre setmana.
Veient la constància, el compromís i el gran nivell de la portera sota els pals, el cos tècnic i la directiva consideren que s'ha guanyat amb escreix el dret a debutar en un partit oficial amb el conjunt masculí. La coincidència de calendari d'aquest dissabte a les 6 de la tarda ofereix un context perfecte: amb la classificació dels dos equips resolta i sense cap repercussió en la taula, el matx és l'aparador idoni per homenatjar la jugadora, agrair-li els serveis prestats i "visibilitzar encara més el futbol femení". Tant el club com la portera i els seus pares estan en total sintonia i veuen en aquest debut un reconeixement just, emotiu i merescut.
L'escletxa reglamentària i la crida a la comprensió de la FCF
Malgrat la puresa de les intencions esportives, el salt del futbol mixt a la categoria juvenil està prohibit pel reglament general de la FCF, el qual dicta que els equips mixtos només estan emparats legalment fins a acabar l'etapa cadet (els 16 anys d'edat). Traspassada aquesta línia, les competicions es divideixen per gèneres. L'incompliment d'aquesta premissa sol comportar sancions extremes de caràcter d'alineació indeguda, que es tradueixen en la pèrdua de punts per 3-0, la retirada de tres punts extres i multes per al club. No obstant això, des de la Pirinaica s'ha localitzat una petita escletxa d'esperança als arxius de les darreres temporades.
Segons assegura l'entrenadora Glimmert Acuña, existeix una nota adjunta al reglament intern de la temporada 2020-21 que obriria una escletxa de flexibilitat per admetre l'alineació de la jugadora sota condicions de necessitat demostrada, una mesura heretada de les flexibilitzacions de la pandèmia per manca extrema d'efectius en situacions de força major. Per a la Pirinaica, aquesta situació d'extrema necessitat està plenament documentada després d'un calvari de tres mesos sense porter propi. Des de la Mion no es busca obrir cap pols normatiu, sinó que es demana comprensió de club: "Serà voluntat de l'àrbitre i de la Federació entendre la nostra situació", remarquen des de la directiva, esperant un gest d'empatia dissabte a la tarda.
L'avenç internacional: la revolució als Països Baixos i el cas nipó
A l'àmbit internacional, la pressió dels clubs ha modificat reglaments històrics. El precedent més transcendent va tenir lloc el 2020 als Països Baixos. Fins a aquell moment, la Federació Neerlandesa de Futbol (KNVB) aplicava una separació estricta un cop superada la franja sub-19.
Tot va canviar amb el cas d'Ellen Fokkema, una futbolista de 19 anys que havia jugat sempre en equips mixtos amb el VV Foarut. En complir l'edat per fer el salt a la categoria sènior amateur, la norma l'obligava a separar-se dels seus companys de tota la vida. Davant la seva reclamació, la federació neerlandesa li va concedir un permís especial per a jugar amb el primer equip masculí a la quarta divisió del seu país. L'èxit absolut de l'experiència va fer que, un i any després, la KNVB abolís la prohibició i aprovés el futbol mixt per a totes les categories sèniors amateurs dels Països Baixos.
Gairebé de forma simultània, el setembre de 2020, el Japó va registrar un alter precedent de gran ressò mundial. La davantera Yuki Nagasato, campiona del món amb la selecció japonesa l'any 2011, va fitxar pel Hayabusa Eleven, un club masculí de la lliga regional de Kanagawa. Nagasato va competir en partits oficials sènior compartint gespa amb homes de manera autoritzada per la seva federació local, demostrant que la integració competitiva amateur és una realitat viable i enriquidora arreu del planeta.
La clandestinitat dels anys vint: la història d'Ana Carmona Nita
Tot i que la rigidesa normativa actual exigeix debats tranquils com el de la Mion, la història del futbol estatal amaga episodis de dones que van desafiar els límits de la seva època molt abans que existissin els codis moderns. L'anècdota històrica més fascinant ens desplaça als anys vint del segle passat a Andalusia, sota la figura d'Ana Carmona Ruiz, coneguda popularment com a Nita.
Nascuda a Màlaga l'any 1908, la Nita sentia una passió irrefrenable pel futbol en una època on aquest esport estava vetat a les dones. Davant d'aquesta barrera social, va adoptar una mesura extrema per a poder competir: es recollia els cabells, es vendava el pit per a ocultar les seves formes i vestia roba folgada per tal de fer-se passar per un home. Sota el pseudònim de Veleta, va aconseguir jugar diversos partits oficials i amistosos amb les samarretes del Sporting Club de Málaga i del Vélez Football Club.
El seu atreviment va acabar sent descobert, desencadenant una resposta desproporcionada de les autoritats. La Nita va ser detinguda en diverses ocasions per "alteració de l'ordre públic", va patir el càstig de veure's rapada de cabells per la policia i se li va prohibir l'accés a les instal·lacions esportives. Malgrat la repressió, la seva figura s'ha convertit avui en un símbol d'heroisme pioner, un record llunyà que demostra que el desig de jugadores com la Greta de defensar uns colors sense barreres de gènere ve d'una llarga lluita històrica.