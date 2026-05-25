El FC Joanenc renova Xavi Navarro després d'assegurar la permanència

El FC Joanenc i Xavi Navarro han arribat a un acord per ampliar la seva vinculació una temporada més. El tècnic continuarà dirigint el primer equip del club després de liderar la reacció de l'equip en el tram final de curs i aconseguir la permanència a Primera Catalana.
Navarro va assumir la banqueta del conjunt groc en una situació esportiva complicada, amb l'equip a vuit punts de la salvació. Des de la seva arribada, però, el Joanenc va protagonitzar una notable remuntada competitiva que li va permetre assegurar la continuïtat a la categoria a falta d'una jornada per acabar la lliga.
El club destaca la reacció de l'equip
Més enllà dels resultats, el club valora especialment la capacitat del tècnic per reconnectar l'equip i reforçar la confiança del grup. El Joanenc considera que el treball de Navarro ha contribuït a consolidar una dinàmica basada en el compromís, l'exigència i la identitat pròpia del club.
Des de l'entitat també es posa en valor el potencial mostrat per la plantilla en aquest tram final de temporada i la línia de treball que es vol mantenir de cara al futur.
Continuïtat al projecte esportiu
La renovació respon a la voluntat del FC Joanenc de donar estabilitat al projecte esportiu del primer equip i continuar creixent des d'una base sòlida, amb una aposta destacada pels jugadors formats al futbol base del club.
El Joanenc afronta la nova temporada amb l'objectiu de consolidar-se a Primera Catalana mantenint els valors que defineixen l'entitat: treball, arrelament i confiança en la gent de casa.