El Cardona empata a casa i ja és equip de Segona Catalana

El CF Cardona ja és matemàticament equip de Segona Catalana després d'empatar a casa, 3-3, contra l'Alpicat, i que el Joanenc s'hagi imposat, 3-2, al potent CF Igualada. A falta d'una jornada, la diferència entre tots dos equips ha pujat fins als 5 punts i ha permès que, a la vegada, els de Sant Joan de Vilatorrada s'hagin assegurat la permanència.
El gran final de temporada que està protagonitzant el Joanenc s'ha confirmat aquest cap de setmana amb una victòria, 3-2, contra un dels equips que està més en forma del grup, l'Igualada. D'aquesta manera, els grocs han confirmat matemàticament la permanència, una fita que semblava impossible fa poques jornades. El Cardona, per la seva part, havia de guanyar per mantenir les esperances, però només ha pogut empatar contra l'Alpicat un partit que perdia 1-3 a falta de dos minuts per al final. La reacció bagenca ha arribat massa tard i l'empat el converteix en futur equip de Segona.
Victòria de la Pirinaica i derrota del Gimnàstic
Els dos equips manresans, per la seva banda, han obtingut resultats oposats. Mentre que la Pirinaica guanyava el les Borges Blanques 2-1 a la Mion, el Gimnàstic Manresa perdia a casa contra el Castellar. Els dos resultats no afecten a la classificació dels dos equips, que es mouen en terra de ningú des de fa diverses jornades.