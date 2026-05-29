El Bàsquet Manresa retirarà el dorsal 55 de Dani Pérez

El Baxi Manresa ha homenatjat Dani Pérez després de la victòria contra el Real Madrid. Ha estat un acte senzill en què el base ha estat acompanyat per la seva esposa, Laura, -tots dos molt emocionats- i els seus fills, Leo i Luca. Un vídeo començava amb les impressions del mateix Pérez del què ha significat el seu pas per la capital del Bages. Edu Font, speaker del Nou Congost, ha repassat la trajectòria del base. Posteriorment, antics companys com Álex Hernández, Rafa Martínez, Guillem Jou, Dani Garcia i Pedro Martínez li enviaven un missatge que deia "Dani, ets una passada". 

Pérez s'ha dirigit a l'afició agraint el suport que durant tots aquests anys han brindat no només a ell mateix sinó a l'equip. El fins avui capità ha encoratjat els seguidors a mantenir aquest suport als quals la seva família se sumarà a partir de la propera temporada. "Siguem on siguem tindreu quatre seguidors més", ha dit.

Però la part més vistosa ha arribat quan el president de l'entitat, Josep Maria Herms, ha anunciat que el Bàsquet Manresa retirarà la samarreta amb el dorsal Pérez ha lluït tots aquests anys, el 55. La retirada es farà efectiva quan el base posi fi a la seva carrera professional.