Aleix Díaz continuarà «volant» amb el CE Manresa a Segona Federació

Aleix Díaz continuarà defensant la samarreta del CE Manresa la propera temporada. El club ha anunciat la renovació de l'extrem manresà fins al 2027, assegurant-se així la continuïtat d'un dels futbolistes més destacats del curs que ha culminat amb l'ascens a Segona Federació.
El futbolista, format a la casa, ha estat una de les peces importants de l'equip campió de Tercera Federació gràcies a la seva velocitat, desequilibri i capacitat ofensiva. En l'anunci oficial, el club ha definit Díaz com a "talent de la casa" i ha destacat el seu "ADN manresà".
Continuïtat al bloc de l'ascens
La renovació d'Aleix Díaz s'emmarca en la voluntat del CE Manresa de mantenir el bloc que ha aconseguit l'ascens i donar continuïtat al projecte esportiu liderat per Sergi Trullàs i Sergi Benavides, tots dos renovats recentment.
El director esportiu, Sergi Benavides, ha explicat aquest dijous que la prioritat del club és conservar "un percentatge alt de renovacions" perquè considera que "la continuïtat i el que s'ha tirat endavant és el que ens ha portat a dalt".
Cinc baixes i el retorn de Joel Montero al Girona
Paral·lelament, el CE Manresa també ha confirmat diverses sortides del primer equip de cara a la nova temporada. Toni Badia, Bamta Bande, David Batanero, Juan Barragán i Pau Guillén finalitzen la seva vinculació amb el club.
A més, Joel Montero, que aquesta temporada havia jugat cedit al conjunt manresà, tornarà al seu club d'origen, el Girona FC.