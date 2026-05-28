La Fira ViBa tornarà del 4 al 7 de juny amb el Parc de la Seu com a gran novetat

La Fira ViBa celebrarà del 4 al 7 de juny la seva novena edició consolidada com un dels grans aparadors del vi i l'enoturisme de la Catalunya Central. La programació combinarà tastos, visites patrimonials, activitats culturals i gastronòmiques amb la participació dels cellers de la DO Pla de Bages i una clara voluntat de projectar el territori a través de la cultura del vi.
La presentació de la fira s'ha fet aquest dimecres amb la participació de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila; el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, i la secretària del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Eva Farré.
El Parc de la Seu recupera protagonisme
Una de les principals novetats d'aquesta edició serà la recuperació del Parc de la Seu com a escenari d'algunes de les activitats centrals de la fira. Segons ha explicat Eva Farré, aquest espai acollirà tant el sopar de la Fira ViBa com la Nit dels Picapolls.
"El vi és el fil conductor que permet explicar molts aspectes de la nostra cultura i de la nostra identitat territorial", ha destacat Farré, que ha remarcat també la importància de "projectar-nos cap a un futur sostenible" a través del consum de proximitat i l'enoturisme.
El sopar inaugural comptarà amb la participació de restaurants vinculats al moviment Slow Food, mentre que la Nit dels Picapolls recuperarà "un escenari amb molt encant", segons la responsable de la DO, amb les vistes i l'ambient del Parc de la Seu com a protagonistes.
Mostra de vins i activitats arreu del Bages
El Pati del Casino continuarà sent l'espai central de la mostra de vins de la DO Pla de Bages durant el cap de setmana. Dissabte hi haurà els estands dels cellers i viticultors, mentre que diumenge es repetirà el format de barra compartida perquè el públic pugui tastar vins de tots els elaboradors.
A més, la fira inclourà més de trenta activitats repartides entre Manresa i diversos municipis de la comarca. Hi haurà visites a cellers, tastos singulars, recorreguts per patrimoni vinculat al vi i activitats culturals i artesanals.
Entre les propostes destacades hi haurà les visites a les tines amagades de Manresa, activitats al Monestir de Sant Benet de Bages, maridatges entre vi i joieria d'autor dins l'exposició Set de Joia, així com tallers de ceràmica i concursos de tast.
Una aposta de territori
Durant la presentació, l'alcalde Marc Aloy ha remarcat que la Fira ViBa és "un certamen plenament consolidat" que permet posar en valor "una activitat econòmica ancestral i molt important per a la ciutat i la comarca". Aloy ha defensat també la necessitat de sumar esforços entre institucions, cellers, restauradors i productors per continuar impulsant el sector vitivinícola i l'enoturisme al Bages.
Per la seva banda, Eloi Hernàndez ha definit la Fira ViBa com "un exponent del model enoturístic de la comarca", ja que combina "vi, patrimoni, territori i identitat local". El president del Consell Comarcal ha animat els visitants a aprofitar la programació per descobrir també els diferents municipis del Bages i els seus atractius vinculats a la cultura del vi.
Joan Vila, en la seva primera edició com a responsable de MATMUSA, ha destacat que la recuperació del Parc de la Seu respon a una demanda dels mateixos cellers i ha assegurat que la voluntat és continuar fent créixer la fira en futures edicions.