Ampans crearà 50 llocs de treball amb la posada en marxa de La Parada a Manresa

Ampans avança en la posada en funcionament de La Parada, el nou equipament social i comunitari ubicat al barri de la Carretera de Santpedor de Manresa, amb la previsió de crear una cinquantena de nous llocs de treball vinculats a l'atenció directa. El projecte, que es vol inaugurar aquest estiu, donarà resposta a la necessitat de places residencials i d'acompanyament per a persones amb discapacitat intel·lectual, especialment en situació d'envelliment.
Cinquanta nous llocs de treball
L'entitat treballa actualment per cobrir una cinquantena de llocs de treball de nova creació que requerirà l'obertura del servei residencial. El perfil principal que es busca és el d'auxiliar tècnic educatiu, i la convocatòria s'adreça a persones titulades en l'àmbit sociosanitari o amb certificat de professionalitat, auxiliars d'infermeria i també estudiants de l'àmbit social que vulguin iniciar o desenvolupar la seva trajectòria professional.
Ampans assegura que aposta per oferir "condicions laborals avantatjoses dins el sector" i destaca que els nous professionals podran desenvolupar-se en un entorn amb accés a formació contínua i oportunitats de creixement.
L'entitat també impulsa mesures de conciliació i benestar a través del programa intern Som Comunitat, orientat a reforçar el sentiment de pertinença i una cultura basada en el treball en equip, el compromís i el propòsit compartit.
Un espai residencial i comunitari
La Parada combinarà diferents models residencials. D'una banda, disposarà de llars unipersonals preparades per afavorir una vida autònoma i, de l'altra, llars-residència amb habitacions individuals i espais compartits per a persones que necessitin suport. En total, l'equipament tindrà capacitat per acollir 60 persones.
El projecte inclou també un centre de formació orientat a la capacitació i la millora de l'ocupabilitat, així com el Divers restaurant, que ja funciona des del passat 30 de gener i que dona feina a 15 persones.
Ampans destaca que els nous serveis s'han desenvolupat en infraestructures modernes i espais pensats per ser funcionals i agradables, amb l'objectiu de millorar tant la qualitat de l'atenció com les condicions laborals dels professionals.
Portes obertes abans de la inauguració
Abans de la inauguració oficial, prevista per aquest estiu, Ampans ha preparat un programa d'activitats per donar a conèixer La Parada a la comunitat. Les primeres sessions de portes obertes estaran adreçades als professionals de l'entitat i a les seves famílies, després d'una primera jornada interna celebrada el 22 de gener.
Posteriorment, el nou equipament s'obrirà al conjunt de la ciutadania, entitats, famílies i voluntariat amb una jornada participativa que vol reforçar la vinculació amb el territori i la dimensió comunitària del projecte.
L'acte institucional d'inauguració culminarà aquest procés i comptarà amb la participació de persones usuàries, professionals i col·laboradors que han fet possible el projecte.