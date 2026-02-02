Més de 200 persones estrenen el restaurant Divers d'Ampans a la Parada de Manresa

Ampans ha estrenat amb molt bona acollida el seu nou projecte gastronòmic a Manresa. Més de 200 persones han passat aquest cap de setmana pel restaurant Divers, que va obrir portes divendres al futur equipament residencial de La Parada, un espai que la fundació està acabant d'equipar i que vol esdevenir un nou pol de vida comunitària a la ciutat.
Una cuina amb arrel i mirada actual
El restaurant Divers es presenta amb una proposta gastronòmica basada en la cuina catalana tradicional reinterpretada amb criteris actuals, on el respecte pel producte de proximitat i la qualitat són eixos centrals. La brasa i els arrossos són els grans protagonistes d'una carta pensada tant per al dia a dia com per a trobades més especials, amb una oferta que ha generat una resposta entusiasta des dels primers serveis.
Ampans ha valorat molt positivament l'afluència de públic en aquests primers dies i confia a poder donar resposta a totes les reserves a mesura que el projecte es consolidi.
Gastronomia i impacte social
Divers reforça l'aposta d'Ampans per l'economia social i inclusiva. El projecte incorpora a l'equip persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat, integrades en un entorn professional que posa l'accent en la qualitat del servei i en la formació. D'aquesta manera, el restaurant combina exigència gastronòmica i compromís social, convertint-se en una iniciativa amb valor afegit per a la ciutat.
Horaris i reserves
El restaurant obre de dilluns a dijous de 9 del matí a 8 del vespre, i divendres i dissabtes fins a mitjanit, amb menú de migdia i servei de sopars els caps de setmana. També potencia esmorzars, vermuts i berenars, amb espais interiors amplis i una terrassa exterior concebuda com a punt de trobada. Les reserves es poden fer a través del seu web o al telèfon 628 16 93 65.