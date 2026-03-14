Relleu històric al barri més gran de Manresa: Carles Boix deixa la presidència després de 20 anys

L'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor de Manresa inicia una nova etapa amb el relleu a la presidència. Després de més de vint anys al capdavant de l'entitat, Carles Boix deixa el càrrec i cedeix el testimoni a Sebastià Suet, tot i que continuarà formant part de la junta. El canvi vol reforçar la participació i la vida comunitària en el barri més gran de la ciutat.
Relleu després de més de dues dècades
Carles Boix ha estat durant més de vint anys la cara visible de l'associació i una figura destacada en la defensa dels interessos dels veïns de la Carretera de Santpedor. Durant aquest llarg període, ha contribuït a consolidar l'entitat i a impulsar diferents iniciatives vinculades a la vida social del barri.
Tot i deixar la presidència, Boix continuarà vinculat a l'associació com a membre de la junta, mantenint així el seu compromís amb el moviment veïnal. Des de l'entitat s'ha volgut reconèixer i agrair públicament la seva tasca i dedicació al llarg de tots aquests anys.
Una nova etapa amb Sebastià Suet
La presidència passa ara a mans de Sebastià Suet, una persona coneguda dins del teixit social de la ciutat per la seva implicació en diversos projectes comunitaris, culturals i de dinamització.
Amb el relleu, l'associació també ha presentat una nova estructura de junta amb la voluntat de repartir responsabilitats i facilitar el desenvolupament dels projectes del barri. L'objectiu és continuar amb les iniciatives que ja funcionen i, alhora, introduir millores en l'organització i impulsar noves propostes.
La nova etapa vol mantenir una junta activa i participativa, capaç de promoure activitats i iniciatives que reforcin la vida comunitària del barri.
Reforçar la participació en el barri més gran de Manresa
Un dels objectius del nou equip serà donar més visibilitat a la feina del moviment veïnal i explicar millor les accions que es duen a terme al llarg de l'any. En aquest sentit, l'associació vol reforçar la comunicació amb el veïnat i donar a conèixer el paper que tenen aquestes entitats en la defensa dels interessos del barri.
La Carretera de Santpedor és el barri més gran de Manresa, amb una realitat social diversa i un volum molt elevat de veïns. Per aquest motiu, des de l'entitat també es fa una crida a sumar noves persones que vulguin implicar-se en la vida comunitària.
"Volem que els veïns i veïnes sàpiguen que l'associació és una eina per millorar el barri i que tothom hi pot aportar. El barri és molt gran i per continuar impulsant projectes necessitem més persones implicades", ha destacat el nou president, Sebastià Suet.