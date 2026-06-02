La Caminada Nocturna Solidària de Creu Roja al Bages celebra la desena edició

La Creu Roja al Bages celebrarà aquest dissabte 6 de juny la desena edició de la Caminada Nocturna Solidària, una proposta que combina activitat física, hàbits saludables i solidaritat. La caminada sortirà des del Trullols Parc de Manresa i oferirà dos recorreguts circulars, de 5 i 10 quilòmetres, pensats perquè hi puguin participar tant adults com infants. Els fons recaptats es destinaran als projectes socials que impulsa l'entitat al territori.
La Caminada Nocturna Solidària de Creu Roja al Bages arriba aquest cap de setmana a la seva desena edició consolidada com una de les activitats populars i solidàries habituals del calendari manresà. L'activitat tindrà lloc dissabte a la nit i mantindrà el format d'altres anys amb un recorregut pels entorns naturals de Viladordis i els afores de Manresa.
La sortida està prevista a les 9 del vespre des de l'esplanada d'aparcament situada al costat del Viena de Manresa, al Trullols Parc. Abans, a partir de 2/4 de 9 del vespre, es faran les acreditacions dels participants i també es podran formalitzar inscripcions presencials per a aquelles persones que no les hagin fet anticipadament per internet.
Dos itineraris adaptats a tots els públics
La caminada oferirà dos recorreguts circulars diferenciats per adaptar-se a diferents nivells físics i edats. El circuit llarg tindrà una distància de 10 quilòmetres i un desnivell aproximat de 150 metres, mentre que el recorregut curt serà de 5 quilòmetres.
L'organització destaca que es tracta d'una activitat pensada tant per a participants habituals en caminades com per a famílies amb infants, amb l'objectiu de gaudir de l'entorn natural en un context nocturn i en un ambient participatiu i solidari.
Els itineraris permetran descobrir diferents espais i paisatges de la zona de Viladordis i dels voltants de Manresa, aprofitant l'atractiu especial que ofereix una activitat d'aquest tipus durant la nit.
Una activitat solidària per finançar projectes socials
Més enllà de l'activitat esportiva i lúdica, la caminada té una clara finalitat solidària. Els diners recaptats es destinaran als projectes socials que Creu Roja desenvolupa al Bages per donar suport a col·lectius vulnerables i persones en situació de dificultat.
Des de l'entitat remarquen que aquesta iniciativa s'ha consolidat al llarg dels anys gràcies a la implicació del voluntariat i a la participació ciutadana, convertint-se en una manera de combinar la pràctica d'exercici físic amb el suport a causes socials.
El preu de la inscripció és de 8 euros per al públic general i de 6 euros per als menors d'edat i les persones voluntàries de Creu Roja. Tots els participants rebran avituallament durant el recorregut i una butlleta del Sorteig d'Or de Creu Roja valorada en 6 euros.
Inscripcions obertes fins al mateix dia
Les inscripcions es poden fer anticipadament a través del portal habilitat per Creu Roja, tot i que també hi haurà la possibilitat d'apuntar-se presencialment abans de l'inici de la caminada.
L'organització recorda als participants que és necessari portar llanterna o frontal per poder seguir correctament el recorregut i garantir la seguretat durant la caminada nocturna.