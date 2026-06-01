Sant Fruitós projectarà el documental «Mares» amb un col·loqui amb la directora

La sessió, emmarcada en el Dia Mundial de la Fertilitat, es farà el 7 de juny al Teatre Casal Cultural

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 08:53

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà el proper diumenge 7 de juny la projecció del documental Mares, una proposta cinematogràfica que aborda el procés de maternitat i les dificultats vinculades a la fertilitat.

La sessió començarà a les 7 de la tarda i s'emmarca en la commemoració del Dia Mundial de la Fertilitat. Després de la projecció està previst un col·loqui amb la directora del film, Ariadna Seuba, que compartirà amb el públic el procés creatiu i l'experiència personal darrere del documental.

Un relat íntim sobre el camí cap a la maternitat

Mares explica la història de l'Anna, de 41 anys, i l'Ari, de 32, una parella que inicia el camí per convertir-se en mares. El que inicialment semblava un procés senzill acaba convertint-se en un llarg recorregut mèdic, físic i emocional.

Durant més de quatre anys, l'Ari documenta amb la seva càmera els moments més intensos d'aquest procés, marcat per les il·lusions, les frustracions, l'esperança i els desenganys, però també per l'humor i la voluntat de continuar endavant.

El documental ofereix una mirada íntima i transgeneracional sobre les conseqüències d'endarrerir la maternitat i posa el focus en les cures, els vincles humans i el suport emocional en moments de dificultat.

Entrades a 3 euros

Les entrades per assistir a la projecció tenen un preu de 3 euros i es poden adquirir anticipadament a través de Codetickets o bé el mateix dia a taquilla.

